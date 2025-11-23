STF autoriza visita de Michelle a Bolsonaro na prisão com hora marcada

Encontro de Michelle com Bolsonaro está marcado para este domingo, 23, das 15h às 17 horas, na PF de Brasília depois de prisão do ex-presidente / Crédito: Marcos Correa/PR

Lula sobre prisão de Bolsonaro: 'Todo mundo sabe o que ele fez' A prisão preventiva de Bolsonaro ocorreu após a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica com o uso de ferro de solda. Anteriormente, a defesa havia solicitado o cumprimento da pena em regime domiciliar alegando "questões de saúde". Embora o argumento tenha sido negado por Moraes, foi autorizada o acompanhamento médico.