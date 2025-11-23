STF autoriza visita de Michelle a Bolsonaro na prisão com hora marcada

STF autoriza visita de Michelle a Bolsonaro na prisão com hora marcadaO encontro está previsto para este domingo, 23, das 15h às 17 horas. Filhos do ex-presidente não foram incluídos por falta de especificidades dos nomes
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou pedido da defesa para visita da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro, à Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, onde ele cumpre prisão preventiva.
O encontro está marcado para este domingo, 23, das 15h às 17 horas. Até esse horário, a audiência de custódia — prevista para às 12 horas e que definirá continuação ou relaxamento da prisão — já terá ocorrido.
Filhos do político também tiveram a visita solicitada pela defesa, mas não foram identificados, o que impede o cadastramento e a autorização. Moraes determinou que a defesa complemente o pedido com essas informações.
A decisão foi comunicada aos advogados do ex-presidente e à Procuradoria-Geral da República, conforme prevê o procedimento legal do STF.
A prisão preventiva de Bolsonaro ocorreu após a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica com o uso de ferro de solda.
Anteriormente, a defesa havia solicitado o cumprimento da pena em regime domiciliar alegando "questões de saúde". Embora o argumento tenha sido negado por Moraes, foi autorizada o acompanhamento médico.
O ex-presidente pode ser condenado pelos seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.
(Com informações de João Paulo Biage/Correspondente do O POVO em Brasília)
