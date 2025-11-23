Bolsonaro passará por audiência de custódia hoje; saiba o que é

Destino político de Bolsonaro iniciará a ser desenhado em audiência de custódia marcada para este domingo, 23, às 12 horas, no STF, em Brasília, que avaliará a legalidade da prisão preventiva / Crédito: EVARISTO SA

Audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está marcada para este domingo, 23, às 12 horas, no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. O procedimento é utilizado para avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada nesse sábado, 22, e verificar o respeito aos direitos fundamentais do detido. Da presidência à prisão preventiva: a jornada de Bolsonaro na Justiça; VEJA



A defesa de Bolsonaro havia solicitado na sexta-feira, 21, que ele cumprisse a pena em regime domiciliar por motivos de saúde, mas o pedido foi negado por Moraes, que também determinou acompanhamento médico contínuo. O ministro reiterou que o conjunto de indícios aponta para “elevado risco de fuga”, agravado pela tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Conforme informações divulgadas pela Agência Estado, o ministro do STF Flávio Dino agendou para segunda-feira, 24, uma sessão extraordinária virtual da 1ª Turma para analisar a ordem de prisão preventiva do ex-presidente.

Linha do tempo: da investigação à análise da prisão preventiva Denúncia da PGR (18 de fevereiro de 2025) A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Bolsonaro ao STF, acusando-o de liderar uma organização criminosa armada voltada a impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após as eleições de 2022. Entre os crimes apontados estão tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ameaça grave e deterioração de patrimônio tombado. Operação Tempus Veritatis (8 de fevereiro de 2024) A Polícia Federal deflagrou operação que apurou um suposto plano golpista. A investigação se baseou em vídeos encontrados no computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, mostrando reunião do então presidente com ministros para discutir ações contra o sistema eleitoral e o Judiciário.