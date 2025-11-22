Quarto onde Bolsonaro está preso tem TV e frigobar; veja detalhes

Sala de Estado na Superintendência da Polícia Federal (PF) onde Bolsonaro está preso preventivamente mede 12 m²

Preso preventivamente na manhã deste sábado, 22 , o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado à “Sala de Estado” na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, espaço reservado para autoridades como presidentes da República (entre eles o presidente Lula e o ex-presidente Michel Temer) e outras altas figuras públicas.

No local, Bolsonaro deve aguardar a audiência de custódia, marcada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para este domingo, 23, às 12 horas. O momento virtual irá analisar a legalidade da prisão.

Já na segunda-feira, 24, será realizada uma sessão extraordinária virtual da 1ª Turma que vai verificar a ordem de prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Como é a Sala de Estado da PF em que Bolsonaro está preso?

Localizada na Asa Sul, na região central de Brasília, o complexo reúne, além da Superintendência da Polícia Federal, as sedes da Polícia Rodoviária Federal e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e unidades das polícias Civil e Militar, entre outros prédios federais.

Na Sala de Estado, atualmente ocupada por Bolsonaro, o espaço possui ar-condicionado, televisão, frigobar, móveis (guarda-roupa, armário e mesa) e uma cama de solteiro. A informação apurada pela TV Globo também detalha que o quarto mede 12 m², contendo, ainda, uma janela e banheiro privativo.