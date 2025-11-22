Vídeo: Flávio Bolsonaro recebe apoio de bolsonaristas em vigília

Flávio Bolsonaro, senador, em vigília contra a prisão preventiva do pai / Crédito: Flávio Bolsonaro/Instagram

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está na vigília de apoiadores contra a prisão preventiva do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. A determinação da Polícia Federal ocorreu na manhã desse sábado, 22 e a vigília na noite do mesmo dia. Em coletiva, ele disse não se tratar aquele de um ato político, mas espiritual. “Estamos fazendo nossa parte para a gente invocar o senhor. Temos que buscar primeiro essa força espiritual porque é uma batalha espiritual. Vou fazer aqui um primeiro ato, em oração pela saúde do meu pai e por justiça”, começou o político.

Confira o vídeo, na íntegra, no perfil das redes sociais de Flávio Ele chamou a alegação de que a vigília seria uma tentativa de violação das medidas cautelares de Bolsonaro de "criminalização".

“Para não criminalizarem uma simples vigília como se fosse algo tentando sei la pra que. Não consigo imaginar a possibilidade do meu pai caminhar nem que fosse um quilômetro de lá (residência) até aqui em uma possível aglomeração”, continua o senador. E continuou: “Aqui não é um ato politico, mas religioso e de amor. Não vamos desistir do brasil jamais. Vamos fazer nossa parte e buscar anistia e unir mais a direita. O povo tem a noção de que isso não vai parar com Bolsonaro, já fizeram com centanas de famílias que estavam manifestando em Brasília”, em referência aos julgamentos dos envolvidos com o 8 de janeiro. Flávio foi recebido por um coro de apoiadores que pediam a volta de Bolsonaro.