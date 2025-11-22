Moraes: prisão de Bolsonaro sem algemas e com "todo respeito"

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal / Crédito: SERGIO LIMA / AFP

Conforme o despacho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prisão preventiva do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), detido neste sábado, 22, deveria ser feita sem algemas, sem exposição pública e "com todo o respeito" necessário. As recomendações foram feitas à Polícia Federal (PF), que cumpriu a ordem assinada pelo ministro do STF, detendo o ex-presidente em sua residência, onde ele cumpria prisão domiciliar, pouco depois das 6 horas da manhã deste sábado. Bolsonaro foi encaminhado à Superintendência da PF em Brasília.