Advogado de Bolsonaro acusa "humilhação" sobre violar tornozeleira

Paulo Bueno, um dos advogados de Bolsonaro reforça saúde frágil do ex-presidente / Crédito: João Paulo Biage/O POVO

Um dos advogados de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Bueno, disse que a justificativa de violação da tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente foi “uma narrativa que tenta justificar o injustificável”. Declaração foi dada em coletiva na tarde deste sábado, 22, em Brasília. LEIA MAIS | Tudo sobre Jair Bolsonaro

O defensor acrescentou que não havia intenção de Bolsonaro "subtrair-se ou evadir-se" da casa dele, devido à presença constante de viaturas armadas na frente do imóvel. Portanto, Bueno atribui a justificativa da violação como "humilhante". "Não haveria. Isso é querer justificar o injustificável. A tornozeleira tornou-se neste caso o símbolo na pena inflamante, versão moderna da pena inflamante. Sua função tornou-se apenas causar humilhação ao ex-presidente", disse ele. E completou: "Não havia qualquer necessidade. Desconheço qualquer indivíduo no Brasil com tornozeleira que tenha uma escolta permanente da Polícia Federal na porta de sua casa. Não haveria como ele fugir". A determinação de prisão preventiva por parte da Polícia Federal se deu justamente por um descumprir medidas cautelares na investigação sobre tentativa de impedir o julgamento da tentativa de golpe. Bolsonaro chegou a confessar que utilizou um ferro de solda no adereço, conforme vídeo da Polícia Federal.

A determinação de prisão preventiva por parte da Polícia Federal se deu justamente por um descumprir medidas cautelares na investigação sobre tentativa de impedir o julgamento da tentativa de golpe. Bolsonaro chegou a confessar que utilizou um ferro de solda no adereço, conforme vídeo da Polícia Federal. Paulo Bueno chegou a ser questionado sobre isso por jornalistas na coletiva, mas não respondeu. Entrou em um veículo e encerrou a conversa. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que a defesa se pronuncie sobre a violação.

Defesa alega saúde frágil do ex-presidente e compara com prisão de Collor Paulo Bueno se disse indignado com a determinação, ainda, devido ao comparecimento de Bolsonaro nas fases do processo e, especialmente, à saúde frágil do ex-presidnete. "Compareceu inclusive espontaneamente na ocasião do recebimento do julgamento da sua denúncia. E é um idoso, padece de problemas que são pública e ostensivamente graves em sua saúde", disse.

Dentre os comprometimentos a saúde ele citou desde a facada durante a campanha de 2018 chamada por ele de "criminosa", até "seis cirurgias de longa duração, a última de doze horas". Detalhou: "Foi internado por diversas vezes com semi obstruções intestinais, inclusive no fatídico 8 de janeiro, logo em seguida ele foi internado nos Estados Unidos. Sofreu de erisipela. Padece portanto de uma situação extremamente frágil".