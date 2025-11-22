Bolsonaro estava em surto ao danificar tornozeleira, dizem aliados

Bolsonaro tentou romper tornozeleira eletrônica / Crédito: Samuel Setubal/O POVO/Reprodução/PF

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) estão relacionando a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica a um suposto “surto” do ex-presidente devido o uso de medicamentos. Informações são de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília e colunista do O POVO+. Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica usando ferro de solda, por volta da meia-noite deste sábado, 22, conforme informações da Polícia Federal.

LEIA MAIS | Cobertura completa da prisão prevetiva de Bolsonaro Em vídeo, também da Polícia Federal, pode-se ouvir ex-presidente admitindo ter tentado violar o adereço. A ação desencadeou um pedido de prisão preventiva por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Há ainda quem traga a versão de que a ação está relacionada a privação. Um dos parlamentes teria afirmado que o ex-presidente acreditava haver escuta no aparelho eletrônico, conforme coluna de Julia Duailibi, no portal G1.



Leia mais Prisão preventiva pega base bolsonarista dispersa e reúne poucos manifestantes na PF Sobre o assunto Prisão preventiva pega base bolsonarista dispersa e reúne poucos manifestantes na PF "Presidente está totalmente alterado", diz líder Líder do PL na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ) afirmou ao Estadão que o episódio mostra como o estado emocional de Bolsonaro está "totalmente alterado". Aliados afirmam, porém, que Bolsonaro sofreu um surto, mas não planejava fugir. Dizem que, se essa fosse a intenção, ele teria removido a tornozeleira na hora de sair, e não 24 horas antes.