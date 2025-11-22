Bolsonaro estava em surto ao danificar tornozeleira, dizem aliados

Aliados dizem que Bolsonaro estava em surto de remédios ao tentar violar tornozeleiraBolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica usando ferro de solda, por volta da meia-noite deste sábado, 22, conforme informações da Polícia Federal
Aliados de Jair Bolsonaro (PL) estão relacionando a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica a um suposto “surto” do ex-presidente devido o uso de medicamentos. Informações são de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília e colunista do O POVO+.
Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica usando ferro de solda, por volta da meia-noite deste sábado, 22, conforme informações da Polícia Federal.
Em vídeo, também da Polícia Federal, pode-se ouvir ex-presidente admitindo ter tentado violar o adereço.
A ação desencadeou um pedido de prisão preventiva por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Há ainda quem traga a versão de que a ação está relacionada a privação. Um dos parlamentes teria afirmado que o ex-presidente acreditava haver escuta no aparelho eletrônico, conforme coluna de Julia Duailibi, no portal G1.
"Presidente está totalmente alterado", diz líder
Líder do PL na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (RJ) afirmou ao Estadão que o episódio mostra como o estado emocional de Bolsonaro está "totalmente alterado".
Aliados afirmam, porém, que Bolsonaro sofreu um surto, mas não planejava fugir. Dizem que, se essa fosse a intenção, ele teria removido a tornozeleira na hora de sair, e não 24 horas antes.
"Se você estivesse com uma tornozeleira eletrônica e quisesse fugir em meio a uma vigília, mexeria no computador de monitoramento do equipamento 24h antes do evento ou cortaria rapidamente o aro segundos antes da fuga, com tudo pronto para zarpar?", questionou o deputado estadual Lucas Bove (PL), aliado de Bolsonaro, pelas redes sociais.
Questionado sobre as imagens do relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal enviado ao STF, do objeto danificado, o advogado Paulo Bueno, representante de Bolsonaro, disse somente que a tornozeleira foi colocada para "causar humilhação" ao ex-presidente.