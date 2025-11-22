Bolsonaro preso: ex-presidentes que já foram presos pelo mundo

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado, 22 / Crédito: Marcos Corrêa/PR

Condenado a 27 anos e três meses em setembro deste ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado, 22. Ele será penalizado pelos crimes de organização criminosa, abolição do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Argentina Carlos Menem (1989-1999) : cumpriu pena de prisão domiciliar em 2001 por tráfico de armas. Recebeu outras condenações e passou por julgamentos, que não foram concluídos devido a sua morte em 2021;

: cumpriu pena de prisão domiciliar em 2001 por tráfico de armas. Recebeu outras condenações e passou por julgamentos, que não foram concluídos devido a sua morte em 2021; Jorge Rafael Videla (ditadura): não foi ex-presidente, mas o principal líder da ditadura militar argentina. Foi condenado à prisão perpétua com outros líderes militares por crimes contra a humanidade, como sequestro e assassinato. Bolívia Jeanine Áñez (2019-2020): presa em 2021 por acusação de conspirar a favor de um golpe de Estado contra Evo Morales, que renunciou o cargo da presidência após as eleições de 2019. Foi condenada a dez anos de prisão em 2022, mas foi solta em 6 de novembro deste ano com anulação da sentença pelo Tribunal de Justiça da Bolívia. Colômbia Álvaro Uribe (2002-2010): condenado a 12 anos de prisão domiciliar em agosto de 2025 por fraude e suborno de paramilitares para que manipulem testemunhas e neguem evidências de suas ligações com paramilitares de extrema-direita. Seu caso foi absolvido em outubro deste ano por falta de provas que sustentassem a acusação e possível falha na avaliação de fatos. França Nicolas Sarkozy (2007-2012): condenado a uma pena de cinco anos pelo seu papel no financiamento da sua campanha eleitoral em 2007, realizada com fundos da Líbia em troca de favores diplomáticos. Foi o primeiro ex-presidente da era moderna, pós-segunda guerra, condenado e preso no país. Sarkozy foi considerado culpado pelo crime de associação criminosa, ficando preso por apenas 20 dias, entre outubro e novembro deste ano. Leia mais Trama golpista: STF já condenou 24 réus; maior pena é de Bolsonaro

