PF coloca médicos de plantão em tempo integral para Bolsonaro

A Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal escalou médicos da corporação para ficarem de plantão em tempo integral à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, diante de fragilidades apontadas pela defesa no estado de saúde dele.

Não existe plantão médico na superintendência, mas um esquema especial foi montado neste sábado, 22, por causa da prisão preventiva do ex-presidente.