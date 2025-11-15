Deputados da base de Elmano comemoram absolvição de prefeito do partido de Ciro

O deputado estadual Marcos Sobreira (PSB) em festa celebrando a decisão do TRE de absolver Roberto Filho (PSDB), prefeito de Iguatu, da cassação / Crédito: Reprodução/Instagram: Marcos Sobreira

Deputados estaduais da base do governador Elmano de Freitas (PT) comemoraram a absolvição da cassação do mandato do prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), do partido de Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato a governador pela oposição. Ele era acusado de abuso de poder e captação ilícita de sufrágio (compra de votos). O placar final foi de 3 a 3, mas o empate foi favorável ao réu. O deputado estadual do PT, Nizo Costa, celebrou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) afirmando que a verdade prevalece e a vontade do povo "ninguém derruba". A ação partiu de denúncia da candidatura de Ilo Neto, do PT. O petista ainda citou perseguição de quem não aceitou a derrota nas urnas. Roberto venceu Ilo e Sá Vilarouca (PSB), na eleição em 2024.