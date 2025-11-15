Deputados da base de Elmano comemoram absolvição de prefeito do partido de Ciro

Deputados da base de Elmano comemoram absolvição de prefeito do partido de CiroRoberto Filho (PSDB) escapou de cassação do mandato e decisão do TRE foi celebrada por petista e aliados da base governista
Deputados estaduais da base do governador Elmano de Freitas (PT) comemoraram a absolvição da cassação do mandato do prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), do partido de Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato a governador pela oposição. Ele era acusado de abuso de poder e captação ilícita de sufrágio (compra de votos). O placar final foi de 3 a 3, mas o empate foi favorável ao réu.
O deputado estadual do PT, Nizo Costa, celebrou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) afirmando que a verdade prevalece e a vontade do povo "ninguém derruba". A ação partiu de denúncia da candidatura de Ilo Neto, do PT. O petista ainda citou perseguição de quem não aceitou a derrota nas urnas. Roberto venceu Ilo e Sá Vilarouca (PSB), na eleição em 2024.
"Foi preciso enfrentar perseguição e a tentativa frustrada de quem não aceitou o resultado das urnas, Nas Iguatu mostrou força, mostrou maturidade, mostrou que não se curva a velha política", escreveu Nizo em suas redes sociais.
Apesar de Roberto Filho ser filiado ao partido de Ciro e do ex-senador Tasso Jereissati, que hoje é uma das principais agremiações na oposição ao PT e Elmano, a política e Iguatu divide a base estadual. Ilo é filho do vice-líder de Elmano, Agenor Neto (MDB), político adversário histórico do prefeito e do deputado Marcos Sobreira (PSB).
Sobreira também comemorou a decisão do TRE de absolver Roberto e participou de uma festa em celebração na noite de sexta-feira, 14, em Iguatu. Ele afirmou que a vitória no tribunal é vitória do povo e pregou fim de disputas políticas.
"O Iguatu cansou dessas guerras, cansou dessas provocações. Conte comigo Francisco, conte comigo Roberto a hora é da gente dar as mãos. O que a gente viveu de tensão, de briga, possa ser encerrado hoje. Vamos fazer nossa parte que é comemorar em paz, respeitar quem pensa diferente", declarou Marcos, que é líder do PSB na Alece, partido do senador Cid Gomes.
Disputa da base em Iguatu
A eleição para prefeito de Iguatu no ano passado foi um dos principais choques de embate entre partidos da própria base governista. O PT decidiu filiar e lançar Ilo Neto como candidato. Com isso, Sá Vilarouca, petista histórico no município, decidiu se desfiliar e ser postulante pelo PSB.
Ilo é filho de Agenor Neto e neto de José Ilo, ambos ex-prefeitos de Iguatu. Os pais de Roberto Filho e Marcos Sobreira também ocuparam o cargo de gestor do maior município do centro-sul do Ceará.
Sobreira chegou a declarar apoio ao Sá, mas com o decorrer da campanha, deixou o aliado para apoiar Roberto, então candidato de oposição governista por estar mais viável e competitivo. O tucano venceu a disputa por pouco mais de 2 mil votos a mais do que Ilo. Vilarouca teve 2031 votos.
