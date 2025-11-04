Iguatu: desembargador se declara suspeito em análise de ação

Roberto Filho e Francisco das Frutas, respectivamente, prefeito e vice de Iguatu / Crédito: Reprodução/Instagram

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE) voltou a julgar o caso de Roberto Filho (PSDB) e Francisco das Frutas (PSDB), prefeito e vice-prefeito de Iguatu, respectivamente. Ação pode determinar a cassação do diploma da chapa, a perda dos mandatos e a realização de novas eleições diretas no município distante 388,82 km de Fortaleza. No retorno, um desembargador se declarou suspeito. No último dia 24, o julgamento foi suspenso após Luiz Evaldo Gonçalves Leite pedir vista (mais tempo para análise) do processo, alegando ter sido convocado um dia antes e destacando a complexidade do caso. Em seu voto na segunda-feira, 3, ele se declarou suspeito, diante da impossibilidade de atuação por comprometimento a sua imparcialidade.

Iguatu: relator votou para cassar prefeito e vice-prefeito O relator do caso que pode cassar Roberto Filho e seu vice, Wilker Macêdo Lima votou pela cassação dos diplomas e realização de novas eleições. Além disso, aplicou uma multa de R$ 30 mil ao prefeito e ao vice e os declarou inelegíveis por oito anos a partir da data do pleito. O posicionamento no TRE-CE ocorre após o juiz de 1ª instância, Carlos Eduardo Carvalho Arrais, da 13ª Zona Eleitoral, ter voltado atrás e revertido a própria decisão que cassava os gestores. Após a análise de embargos de declaração, o juiz da primeira instância restabeleceu a legitimidade dos diplomas do prefeito e vice-prefeito de Iguatu. A partir da nova decisão de manter os diplomas, foi apresentado um recurso a Corte para análise do caso. O plenário do TRE-CE iniciou a análise de recurso contra decisão que, em sede de embargos de declaração, julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra os gestores.