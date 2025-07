Prefeito de Iguatu diz ter 'certeza' de que TRE-CE reverterá cassação

O prefeito de Iguatu, município distante 388,82 km de Fortaleza, Roberto Filho (PSDB) disse ter recebido a decisão de cassação de seu mandato com surpresa, mas sinalizou estar confiante de que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reverterá a decisão da primeira instância, que o cassou.

"Nós recebemos essa sentença até um pouco com surpresa, diante de várias questões que existem no processo, a ausência de provas que podem nos trazer qualquer situação de risco, também o Ministério Público que deu parecer favorável à gente. Então, a sentença nós recebemos sim com um pouco de surpresa. Mas com relação à gestão, nós continuamos trabalhando. (...) Sabemos que no TRE, temos a grande assim até a certeza de que teremos uma revisão dessa sentença", afirmou.

A decisão que cassou o gestor foi de do juiz Carlos Eduardo Carvalho Arrais, da 13ª Zona Eleitoral de Iguatu. Além do prefeito, o vice-prefeito Antônio Ferreira de Souza, conhecido como Francisco das Frutas, também foi cassado e declarado impossibilitado de concorrer a cargos eleitorais.

Mesmo com a decisão em primeira instância, o prefeito e o vice continuam nos cargos, pois o processo continuará tramitação na segunda instância.

Apesar de respeitar o livre convencimento do juiz No Código de Processo Civil, o art. 131. dispõe que "o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento" , Roberto considera que a sentença está "incorreta".