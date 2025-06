Iguatu: Prefeito indiciado espera que PF reveja posicionamento após depoimento

Prefeito do Iguatu, Roberto Filho, está entre os indiciados no inquérito da PF / Crédito: João Marcos/Prefeitura do Iguatu

O prefeito do município de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), afirma ter recebido com surpresa o indiciamento pela Polícia Federal (PF) por supostos crimes eleitorais referentes às eleições municipais de 2024. Segundo ele, a decisão da PF foi tomada “sem ao menos nos escutar anteriormente”, mas acredita que as autoridades podem rever seu posicionamento após o depoimento agendado para a próxima segunda-feira, 8.

Além de Roberto, outras três pessoas que trabalhavam em sua coligação foram indiciadas. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quinta-feira, 5, o chefe do Executivo municipal disse que, com exceção de seu primo Anderson Teixeira Nogueira, representante da coligação "IGUATU MERECE MAIS", as outras duas pessoas, Márcia Rubia Batista Teixeira e Thiago Oliveira Valentin, não faziam parte de sua campanha e não têm contato ou ligação. Atualmente, o caso está na fase de inquérito policial, que é uma fase pré-processual, e a responsabilização criminal dependerá de futura denúncia do Ministério Público e da instrução processual. O indiciamento é uma fase da investigação policial. O mandato de Roberto Filho só está em julgo quando o caso chegar à justiça. >>Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Novato na política, o gestor é filho do ex-prefeito de Iguatu Roberto Costa, que morreu em 1994 ainda na primeira metade de seu mandato, e assumiu o município 30 anos após a morte do pai. Só dois tucanos foram eleitos prefeitos em 2024: Roberto Filho e Ozires Pontes, prefeito de Massapê.

“Eu acho que tem nomes como o prefeito Roberto Cláudio, você bem colocou, que foi um grande prefeito na cidade de Fortaleza. É inegável que ele tenha feito um bom trabalho quando foi prefeito reeleito da capital. Então eu acho que o nosso estado vai ser bem representado. E é bom que a população tenha opções de escolha, mas hoje eu não penso em política ainda em 2026”, explica Roberto. À rádio O POVO CBN Cariri, o gestor afirmou que considera Tasso Jereissati (PSDB) um dos maiores políticos que o estado do Ceará já teve. “Homem que fez sim uma mudança da democracia ainda naquela sua primeira gestão e depois teve a oportunidade de retornar ao governo e fez sim muito pelo nosso Ceará. Então, ele sempre será uma pessoa importante. as opiniões dele, as suas posições sempre serão importantes pro nosso estado”, diz. Logo após assumir o cargo, em 1º de janeiro, Roberto Filho reclamou de dívidas herdadas da gestão anterior, citando precatórios e salários atrasados de servidores. Em maio, foi realizado um acordo referente à uma dívida milionária existente há quase duas décadas, inclusive com bloqueio de contas.