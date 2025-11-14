TRE-CE tem empate e prefeito de Iguatu escapa de cassação

Roberto Filho e Francisco das Frutas, respectivamente, prefeito e vice de Iguatu / Crédito: Reprodução/Instagram

Após empate nos votos da corte, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) considerou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral (Aije) que pedia a cassação do prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), e do vice-prefeito do município Francisco das Frutas (PSDB), sob acusação de abuso de poder e captação ilícita de sufrágio (compra de votos). A ação poderia gerar, além da cassação do diploma da chapa, a perda dos mandatos e realização de novas eleições no Município, distante 325 quilômetros de Fortaleza.

Empate inédito Após novo pedido de vista, na sessão de 11 de novembro, o julgamento foi retomado na manhã desta sexta-feira, 14, com o único voto restante, o da desembargadora eleitoral Maria Iraneide Moura Silva, presidente do colegiado. O placar de momento era de em 3 a 2 a favor cassação e da realização de novas eleições no Município. A desembargadora acompanhou a divergência para julgar improcedente a Aije, por falta de prova idônea suficiente à condenação. "Pedi vistas para analisar com maior cautela o conjunto probatório diante da gravidade das acusações e suas consequências. O acervo fático não sustenta a condenação dos investigados por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, razão pela qual acompanho a divergência", informou logo no início do voto. Empate mantém decisão popular Devido ao colegiado estar desfalcado de um membro, ficando com número par de desembargadores eleitorais, foi possível chegar no ineditismo do empate, como destacaram os presentes.

Diante disso, a presidente indagou aos colegas como entendiam que deveria ser procedido. De forma unânime, os desembargadores votaram pela manutenção da soberania popular, com o respeito ao que fora decidido nas eleições de 2024, mantendo-se os mandatos de prefeito e vice de Iguatu. Mesmo tendo votado pela cassação, o desembargador Daniel Carvalho Carneiro explicou que há uma sentença (inocentando os réus), que foi objeto de recurso, não tendo havido entre a corte maioria para a reforma da sentença, devendo assim ser mantida a decisão da instância anterior. "O princípio maior da Justiça Eleitoral é a soberania popular. Não alcançamos uma maioria, que sirva como precedente", afirmou, recebendo a concordância de seus pares.

Desta forma, a presidente Maria Iraneide concordou que o juglamento estava encerrado. Após a decisão, o advogado da coligação adversário, que ingressou na Justiça Eleitoral, Pedro Teixeira Cavalcante Neto, afirmou ao O POVO estar analisando se irá opor embargos de declaração ou recurso especial. O voto Antes da decisão do que fazer após o empate, a presidente desembargadora eleitoral Maria Iraneide votou por cerca de 30 minutos.

Maria Iraneide justificou a divergência da relatoria, que pedia a cassação, afirmando não poder admitir que "presunções e indícios que, embora traga graves acusações de natureza criminal, não guardam prova robusta de ligação direta de ligação com o pleito eleitoral propriamente dito, sirvam de base para medidas tão gravosas como a cassação de mandato e a declaração de inelegibilidade". A desembargadora admitiu, no entanto, haver vínculo pessoal do candidato e da advogada Márcia Rúbia, com a utilização do escritório dela como ponto informal de campanha, além de uma transferência feita a pedido da advogada a pessoa indicada (Thiago Fumaça), no valor de R$ 10 mil. "É fato ainda que o prefeito esteve no escritório algumas vezes e que Tiago tem influência em locais do Município", disse. "Tais fatos, todavia, não são suficientes por si sós para comprovar a configuração dos ilícitos eleitorais apontados", explicou.