Tasso manifesta solidariedade a prefeito e vice cassados em Iguatu

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os gestores são alvo de investigação por suspeita de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. Ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).



Por nota, prefeito e vice negaram qualquer ilícito no pleito. Eles seguem no cargo enquanto aguardam análise do trâmite da ação no TRE.



A Polícia Civil investiga se os então candidatos à Prefeitura de Iguatu tentaram contratar “serviços” de uma facção criminosa para assegurar vantagem na disputa pelo Executivo.



Em parecer no curso do inquérito, o Ministério Público Eleitoral (MPE) se posicionou contra a cassação por entender que não há lastro probatório sólido para indiciá-los.