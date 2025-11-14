TRE-CE: Glêdson diz que adversários podem recorrer 'até à Nasa'

Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte / Crédito: FERNANDA BARROS

“Eles podem recorrer até a Nasa”. Foi assim que o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), falou sobre o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que o manteve no mandato. A Corte rejeitou, por ampla maioria, a ação que pedia a cassação por suposto abuso de poder político, assegurando a permanência no cargo e encerrando, ao menos por ora, a disputa que marcou o cenário político local nos últimos meses. Glêdson foi entrevistado por Guilherme Carvalho na rádio O POVO CBN Cariri e afirmou estar “muito tranquilo do que nós fizemos”. Ele reforçou que eventuais recursos da oposição não o preocupam. Segundo ele, quanto mais elevada a instância, mais sólida será a avaliação sobre a conduta.