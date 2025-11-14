TRE-CE: Glêdson diz que adversários podem recorrer 'até à Nasa'

Após TRE-CE rejeitar cassação, Glêdson Bezerra comenta: "Podem recorrer até à Nasa"Prefeito de Juazeiro do Norte comemora a decisão do TRE-CE que manteve o mandato dele e menciona o apoio de aliados, inclusive Ciro Gomes
“Eles podem recorrer até a Nasa”. Foi assim que o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), falou sobre o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que o manteve no mandato. A Corte rejeitou, por ampla maioria, a ação que pedia a cassação por suposto abuso de poder político, assegurando a permanência no cargo e encerrando, ao menos por ora, a disputa que marcou o cenário político local nos últimos meses.
Glêdson foi entrevistado por Guilherme Carvalho na rádio O POVO CBN Cariri e afirmou estar “muito tranquilo do que nós fizemos”. Ele reforçou que eventuais recursos da oposição não o preocupam. Segundo ele, quanto mais elevada a instância, mais sólida será a avaliação sobre a conduta.
“Quanto mais as instâncias forem elevadas, mais eu tenho certeza que eles vão fazer uma análise crítica detalhada de como nós nos comportamos com fatos, com documentos, com evidências”, disse, destacando números de gastos sociais bem menores que os de cidades do mesmo porte.
O prefeito também ironizou a insistência dos adversários, a quem acusou de não aceitar o resultado. “Eles podem recorrer até pro Japão, podem recorrer pra Nasa, para onde eles quiserem. Eu acho um gesto muito pequeno. Perderam, bota a viola na sacola, rapaz”, afirmou. Ele defendeu que opositores “arregacem as mangas” e trabalhem pela cidade, em vez de prolongar o embate judicial.
Após o resultado, Glêdson relatou ter recebido ligações de aliados e líderes estaduais. Disse ter conversado com o prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), que também escapou de cassação na mesma sessão. Falou ainda com o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil-CE), com o deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) e com o deputado estadual Carmelo Neto (PL).
Ele agradeceu ao apoio demonstrado e afirmou que a fase agora é de “respirar aliviado” e seguir com o trabalho. “Eu aproveito as ondas do rádio para agradecer a solidariedade e o apoio de todos eles”, declarou.
Leia mais
Reação dos aliados, com destaque para Ciro Gomes
O prefeito mencionou ainda a ligação de Ciro Gomes (PSDB). Segundo Glêdson, a conversa foi rápida, mas significativa. Conforme relatou, o ex-ministro classificou o resultado como uma vitória não apenas do prefeito, mas “do Estado do Ceará”, avaliando que a cassação seria “aniquilar um pouco de voz de oposição” num cenário dominado, segundo ele, por um “sistema extremamente bruto, forte, cruel”. Para Ciro, a decisão do TRE-CE simbolizou resistência e confirmou a força de setores oposicionistas que conseguiram vencer nas urnas mesmo diante da pressão política.
Ciro também destacou que a permanência de Glêdson no cargo representava a sobrevivência de uma oposição capaz de vencer mesmo em condições adversas. “A sua vitória é a nossa vitória”, relatou sobre o que ouviu de Ciro, em referência ao peso simbólico da decisão para o campo político que ele representa.
A leitura de Ciro reforça a narrativa de que a absolvição do prefeito fortalece lideranças que se contrapõem ao bloco governista estadual.