Glêdson agradece apoio e diz que adversários 'distorceram fatos'

Após TRE-CE rejeitar cassação, Glêdson agradece apoio e acusa adversários de "distorcerem fatos"Prefeito de Juazeiro do Norte podia ter mandato cassado e ficar inelegível por oito anos, por acusação de uso indevido da máquina pública
Logo após o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitar ação que pedia cassação de seu mandato à frente da Prefeitura de Juazeiro do Norte, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) publicou um vídeo no Instagram agradecendo o apoio que recebeu durante o processo e após o resultado.
Momento antes, em sessão plenária do TRE-CE, os juízes eleitorais reverteram, por 5 votos a 1, a decisão de primeira instância que cassava prefeito e vice, mantendo os eleitos nos cargos. A decisão do colegiado reverte a condenação que apontou que houve uso indevido da máquina pública por meio da ampliação de programas sociais com finalidade eleitoral, tese rejeitada no pleno da Corte.
O gestor agradeceu a Deus, aos familiares e aos advogados pelo "trabalho espetacular" em defender a posição contra "adversários que tentaram distorcer os fatos".
"Quem acompanhou o julgamento pôde perceber que os desembargadores mostraram que nós apenas cumprimos com o que está previsto em lei, que nós mantivemos um trabalho no decorrer de anos. Por que, no ano eleitoral, ia ser diferente? E os nossos advogados tiveram a competência de colocar lá, planilha por planilha, materializar", afirmou.
O prefeito sinalizou ter chegado a visitar juízes eleitorais, para mostrar planilhas e explicar a situação. "Eu mostrei a realidade de Juazeiro do Norte", completou.
O prefeito também expressou reconhecimento à Justiça do Estado do Ceará e ao Tribunal Regional Eleitoral por "demonstrarem independência" e reconhecerem que ele e o vice, Tarso Magno, agiram conforme a lei. "Quem viu os votos, viu que a gente fez nada mais, nada menos, do que o que está previsto em lei. Nós não tivemos uma conduta vedada, nós não tivemos nada ilegal, nós fizemos tudo certo e os magistrados reconheceram isso. Então, a gente tem que agradecer nesse instante pela independência e pela altivez do Poder Judiciário", acrescentou.
Glêdson prosseguiu: "Juazeiro está no rumo certo. Nós vencemos as eleições contra tudo e contra todos. Vocês sabem disso. Foram vocês, eleitores de Juazeiro do Norte, o meu time maravilhoso, a todos vocês que nos ajudaram a chegar até aqui. E não seria justo essa turma que não tem voto querer derrotar a gente", disse, afirmando que posteriormente será mais incisivo ao rebater acusações.