Glêdson agradece apoio e diz que adversários 'distorceram fatos'

Glêdson Bezerra foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte a conseguir reeleição

Logo após o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitar ação que pedia cassação de seu mandato à frente da Prefeitura de Juazeiro do Norte, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) publicou um vídeo no Instagram agradecendo o apoio que recebeu durante o processo e após o resultado. Momento antes, em sessão plenária do TRE-CE, os juízes eleitorais reverteram, por 5 votos a 1, a decisão de primeira instância que cassava prefeito e vice, mantendo os eleitos nos cargos. A decisão do colegiado reverte a condenação que apontou que houve uso indevido da máquina pública por meio da ampliação de programas sociais com finalidade eleitoral, tese rejeitada no pleno da Corte.