Glêdson sobre julgamento: "Sexta-feira será colocado ponto final"

Relator no TRE-CE votou para cassar o prefeito de Juazeiro do Norte e o vice; gestor afirmou acreditar em desfecho positivo em julgamento na sexta

O julgamento foi interrompido após pedido de vistas do desembargador Emanuel Leite. O relator do caso, Leonardo Roberto Oliveira, votou para cassar o prefeito e o vice, Tarso Magno (PP).

Após o adiamento do julgamento sobre ação de cassação no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou que espera um desfecho positivo para o caso. A votação será retomada na próxima sexta-feira, 14.

“O doutor Emanuel pediu vistas para poder emitir o seu voto com mais segurança. E eu acredito que na sexta-feira, se Deus quiser, vai ser colocado um ponto final", disse Glêdson.

O relator acompanhou a decisão do juiz de primeira instância, Gustavo Henrique Cardoso, da 27ª Zona Eleitoral. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) envolve supostos gastos ilícitos de campanha e prática de abuso de poder político e econômico.

A acusação se refere a uma suposta distribuição de aparelhos auditivos, próteses dentárias e cestas básicas durante período eleitoral de 2024. O advogado que representa o prefeito, Damião Tenorio, disse que a cassação de Glêdson em primeira instância foi a decisão mais "medonha, teratológica e estapafúrdia da história da Justiça Eleitoral do Ceará".