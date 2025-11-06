Psol: Zuleide assume na Assembleia; Leo Suricate encerra mandato

Professora Zuleide assumiu mandato na Alece após saída de Leo Suricate; ambos são suplentes do deputado licenciado Renato Roseno (Psol) / Crédito: Junior Pio / Alece

A Professora Zuleide Queiroz (Psol) assumiu, nesta quinta-feira, 6, o cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ela ficará no cargo durante 30 dias, período em que se encerrará a licença tirada pelo deputado Renato Roseno (Psol). Zuleide assume após 90 dias de atuação do deputado Léo Suricate (Psol), primeiro suplente de Roseno e que atuou por três meses na Casa. O objetivo da nova deputada é ressaltar a agenda racial no debate legislativo, apoiada em experiências com o movimento negro cearense e brasileiro.

“Estar na Alece significa enegrecer aquele espaço. Serei a primeira parlamentar da Casa com um mandato focado na questão racial. A população tem o direito de ver uma mulher negra representando essa pauta. Não é apenas sobre mim, é sobre abrir caminhos, ocupar espaços de poder”, enfatiza. Entre as propostas que serão apresentadas pela parlamentar estão “uma educação antirracista, a ampliação das cotas raciais, o acesso de pessoas negras, indígenas, trans, quilombolas e ribeirinhas ao ensino superior", dentre outras demandas do segmento. Nas eleições de 2022, Zuleide recebeu 20.112 votos, sendo 5.130 apenas no Crato, cidade onde atuou como Secretária dos Direitos Humanos e professora na da Universidade Regional do Cariri (URCA) e da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ). Leo Suricate faz balanço e projeta futuro O deputado Leo Suricate esteve no O POVO, na última quarta-feira, 5, e fez um balanço da passagem pelo Legislativo. Ele também afirmou que, no momento, não pensa em candidatura para algum cargo em 2026, mas aponta que “se tiver a existência um projeto claro para a sociedade”, a possibilidade pode ser considerada.

Segundo ele: “Se for uma questão de grupo político, de discutir com coesão e ter um projeto para a sociedade, porque eu acho que o que falta é projeto, a gente pode, sim, pensar nessa possibilidade (de candidatura). Mas a título de hoje, o que vamos fazer é avaliar, ver o que foi bom, ver o que foi ruim e pensar qual o próximo passo”, disse. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Sobre o período de mandato, Leo disse que procurou utilizar o mandato para dar visibilidade a temas ligados às periferias e considera como legado a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Internet Livre, que inclui o acesso universal e igualitário à internet como um princípio fundamental da Constituição do Ceará. Outro destaque do mandato é o projeto de indicação que propõe a criação da Política Estadual Zona Viva de Cultura e Tecnologia (ZVCT). “O nosso texto passou sem muita alteração, está na mesa do governador e estamos esperando esse ato simbólico. A gente quer levar essa política para diversos territórios, especialmente os conjuntos habitacionais”, disse.