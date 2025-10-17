Leo Suricate e Alcides Fernandes têm embate em votação de PEC

Deputados trocam farpas na Alece durante votação da PEC da internet / Crédito: Reprodução / ALECE/ Júnior Pio

Os deputados estaduais Léo Suricate (Psol) e Alcides Fernandes (PL), protagonizaram um embate durante a última sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na quinta-feira, 16, que aprovou Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que garante internet como direito fundamental no Ceará. A discussão entre os parlamentares começou após a aprovação da PEC 05/2025, de autoria de Léo Suricate e aprovada com 31 votos em segundo turno. Dentre os que votaram contra, está Alcides, que é pai do deputado federal André Fernandes (PL).

Ao justificar seu voto, Léo ressaltou a importância do projeto e destacou que lamenta por aqueles que foram contra a PEC. Em fala na tribuna, o parlamentar do Psol destacou: “Tenho pena. Pena, aí digo pena mesmo, de quem tem coragem de votar contra um direito que é para o povo, ainda mais para quem mora mais longe, para quem mora nas periferias”. Na sequência, Léo se dirigiu a Alcides: “Dizer ao deputado Alcides, que eu conheci o filho dele, o André Fernandes gravando vídeo para a internet, indo lá para a minha casa, gravar vídeo comigo. Foi na internet que André Fernandes ficou famoso, falando inclusive mal do Ciro Gomes (PDT) que hoje está agarrado com ele”, ressaltou. Justificando o voto contrário, Alcides afirmou que “internet segura não significa somente internet para todos, mas a constitucionalização do controle do Estado sobre as redes sociais”.

“Vejo todos vibrando e a alegria toda aqui, a gente logo imagina a censura. Tudo que eles querem é censurar, ter o controle”, alegou Alcides. Na sequência, o deputado do PL responde ao colega: “Léo, o André cresceu muito, hoje ele está a nível nacional, assumiu protagonismo, é uma pessoa que mudou, mas desde o começo ele sempre bateu no PT e em quem estava do lado do PT na época". Alcides destacou ainda que todos “podem mudar", mas afirmou que Léo é ainda o “mesmo suricate seboso”, em referência a página nas redes sociais administrada pelo colega de Legislativo.

"Vossa excelência não mudou, continua o mesmo suricate seboso, inclusive com as mesmas palavras de baixo calão que você pronunciou hoje aqui nesta casa, que merecia respeito", afirmou o deputado do PL, reafirmando seu voto: "Meu voto é contra com muita segurança!"

O que prevê a PEC? A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 05/2025, de autoria do deputado Léo Suricate (PSOL), reconhece o acesso à internet como um direito fundamental no Estado do Ceará. A emenda equipara o acesso à internet a serviços básicos essenciais como água e energia elétrica, garantindo que todos os cidadãos tenham direito a uma conexão universal, segura e de qualidade. O texto da PEC prevê que o acesso à internet será assegurado mesmo para as populações mais periféricas e interioranas, que historicamente carecem de infraestrutura e conectividade. Para isso, o estado contará com recursos estratégicos já existentes, como o Cinturão Digital, que conecta os 184 municípios cearenses, beneficiando mais de 80% da população urbana.