Léo Suricate quer internet como direito fundamental no Ceará

Deputado Léo Suricate (PSOL) apresentou proposta de Emenda Constitucional que visa dar à internet o acesso universal, seguro e de qualidade à internet a partir de transformá-la em direito fundamental, equiparando-o a serviços essenciais como água e energia elétrica.

A proposta parte do reconhecimento de que, em um mundo cada vez mais digital, a conectividade é condição indispensável para garantir educação, trabalho, justiça e participação social. No entanto, as populações periféricas e interioranas ainda enfrentam barreiras para acessar a rede, seja pela baixa qualidade do serviço ou pela ausência completa de conexão, o que agrava desigualdades históricas.