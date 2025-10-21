Alcides: 'Todo mundo do PL' prestigiará filiação de Ciro ao PSDB

Deputado estadual Alcides Fernandes (PL) é pai do deputado federal André Fernandes (PL) / Crédito: Junior Pio

Pré-candidato ao Senado pela oposição em 2026, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) confirmou que "todo mundo do PL" estará presente no evento de filiação do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes ao PSDB, marcado para a próxima quarta-feira, 22, às 9h30min, em Fortaleza. "Queremos estar com o Cirão do povo lá. Juntos, nós somos mais fortes para libertar o Ceará. Ciro é uma pessoa que está realmente preocupando a esquerda. É um 'cabra-velho' que vem para alavancar, já aprovou como governador, como prefeito e não está só para brincar, não. Se ele vier (a concorrer como governador), nós vamos abraçar o projeto", afirmou ao O POVO.

Outra presença confirmada é do também ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio (sem partido). Ainda não estando filiado ao União Brasil, RC confirmou ao O POVO que estará presente na filiação de Ciro, que deve contar ainda com outros deputados filiados ao PDT e que só devem deixar a sigla em 2026, quando a janela partidária estiver aberta. Interlocutores do PSDB e de RC informaram que todos os presidentes de partidos da oposição foram convidados, assim como outros líderes da Capital e do Interior do Estado. O ex-senador Tasso Jereissati, apontado como principal articulador do retorno de Ciro aos quadros tucanos, também estará presente. Com informações do repórter Guilherme Gonsalves