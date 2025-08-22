Léo Suricate já gravou vídeos de humor com André Fernandes

Novo deputado do Psol, Leo Suricate já gravou vídeos de humor com André FernandesApesar das colaborações passadas, Léo reforça divergências políticas e afirma que humor não compromete seu trabalho legislativo
O deputado Estadual Leonardo de Souza, conhecido politicamente como Leo Suricate (PSOL), tomou posse como deputado estadual no último dia 12. O agora parlamentar já gravou vídeos de humor ao lado do deputado federal André Fernandes (PL), que atua em espectro político oposto ao de Léo. A gravação ocorreu antes de ambos ingressarem no cenário político, quando eram mais jovens.
Léo – que permanecerá no cargo pelos próximos 90 dias e ocupará a vaga de Renato Roseno (PSOL) – revelou durante o programa Debates do Povo, na Rádio O Povo CBN, que já chegou a gravar vídeos ao lado de André.
“Não sei se vocês sabem mas já gravei vídeo com André Fernandes. Já fui na casa do André também”, afirmou o deputado estadual. Durante a entrevista, Léo falou que gravou o vídeo com André quando ambos ainda estavam fora da disputa política e começando os trabalhos no YouTube. O parlamentar ressaltou que o vídeo ainda está disponível na conta do Suricate Seboso – personagem de humor digital, que surgiu em 2012, criado por Léo e outras duas pessoas.
“O vídeo está lá no YouTube do Suricate. A gente não tirou não, faz parte da nossa história. Agora em relação à posição política acho que está claro que são diferentes, não só pela campanha de 2024, mas desde antes disso”, ressaltou.
O vídeo apresentado por Léo, conta com aproximadamente 168 mil visualizações no YouTube do Suricate.
Veja vídeo completo clicando aqui.
Outra participação
Esse não foi o único vídeo em que os opositores apareceram juntos no YouTube. Em colaboração ao canal “Gravei da Cam” os deputados aparecem em participação especial em um “RAP da gordice”. As gravações deste vídeo contam com cerca de 65 mil visualizações e mostram ambos ainda muito jovens.
Apesar do humor retratado nos vídeos e participações do Suricate Seboso, Léo afirmou que sua comicidade não afeta sua capacidade de discutir temas políticos e de, assim, discordar de André Fernandes. “Não é porque eu trabalho com humor, sou metido a engraçado, que eu também não falo de assunto sério!”.
Vídeo completo clicando aqui.