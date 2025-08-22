Léo Suricate já gravou vídeos de humor com André Fernandes

André Fernandes (na ponta direita) e Leo Suricate (na ponta esquerda) já gravaram vídeos de humor juntos e atualmente são opositores no campo político / Crédito: Reprodução / YouTube / Suricate Seboso

O deputado Estadual Leonardo de Souza, conhecido politicamente como Leo Suricate (PSOL), tomou posse como deputado estadual no último dia 12. O agora parlamentar já gravou vídeos de humor ao lado do deputado federal André Fernandes (PL), que atua em espectro político oposto ao de Léo. A gravação ocorreu antes de ambos ingressarem no cenário político, quando eram mais jovens. Léo – que permanecerá no cargo pelos próximos 90 dias e ocupará a vaga de Renato Roseno (PSOL) – revelou durante o programa Debates do Povo, na Rádio O Povo CBN, que já chegou a gravar vídeos ao lado de André.

“Não sei se vocês sabem mas já gravei vídeo com André Fernandes. Já fui na casa do André também”, afirmou o deputado estadual. Durante a entrevista, Léo falou que gravou o vídeo com André quando ambos ainda estavam fora da disputa política e começando os trabalhos no YouTube. O parlamentar ressaltou que o vídeo ainda está disponível na conta do Suricate Seboso – personagem de humor digital, que surgiu em 2012, criado por Léo e outras duas pessoas. “O vídeo está lá no YouTube do Suricate. A gente não tirou não, faz parte da nossa história. Agora em relação à posição política acho que está claro que são diferentes, não só pela campanha de 2024, mas desde antes disso”, ressaltou. O vídeo apresentado por Léo, conta com aproximadamente 168 mil visualizações no YouTube do Suricate.

