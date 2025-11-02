Filiação de RC ao União terá presenças de André, Ciro e Rueda

FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: Roberto Claudio. Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Anunciada em junho, a novela da filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil deverá se encerrar na próxima quarta-feira, 5. O ato que marcará a confirmação do novo partido de RC acontecerá em Brasília às 14h na sede da sigla. RC será o presidente do partido em Fortaleza. Estão previstas presenças importantes do União Brasil, como Antônio Rueda e ACM Neto, presidente e vice-presidente nacional respectivamente, além de forças da oposição no Ceará, assim como foi a filiação de Ciro Gomes ao PSDB, mas em menor escala.

Apesar do momento reunir lideranças do futuro partido de RC, o União Brasil ainda aguarda a federação com o PP ser oficializada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para confirmar se o bloco de fato estará na oposição ou na base do PT no estados e governo nacional. Adiamentos de filiação de Roberto Cláudio No final de maio deste ano, RC anunciou a desfiliação do PDT, apontando como motivo as "graves e complexas circunstâncias locais da política cearense" e, principalmente, a "necessidade de se construir um projeto alternativo". Na prática, a reaproximação do PDT com o PT inviabilizaram a permanência de RC, que estava no PDT desde setembro de 2015.

Dias depois, veio a confirmação de que o destino seria o União Brasil, que já o colocava como potencial pré-candidato ao Governo do Estado. Embora interlocutores insistissem que se tratava apenas de uma formalização, a filiação à nova sigla foi adiada diversas vezes, desde então.

