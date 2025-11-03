Prefeito de cidade do MT deixa evento após convite de Michelle Bolsonaro: 'mal-entendido'

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o prefeito discutindo com organizadores antes de sair acompanhado da esposa, Mara Fernandes, e reclamando do que chamou de "desrespeito institucional" ao PL Mulher.

O evento do Partido Liberal (PL) Mulher em Sorriso, Mato Grosso, realizado no último sábado, 1, terminou com um incidente envolvendo o prefeito Alei Fernandes (União Brasil), convidado especial da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O gestor deixou o local visivelmente irritado após não ser chamado para subir ao palco das autoridades. O evento também contou com a presença do senador Wellington Fagundes (PL).

Em nota, a Prefeitura de Sorriso explicou: "Durante a formação do dispositivo, as autoridades foram chamadas nominalmente, entre elas o próprio senador Wellington Fagundes. Entretanto, o prefeito do município, uma vereadora do PL e dois vereadores do partido não foram chamados para compor o dispositivo".

O PL Mulher classificou o episódio como um "mal-entendido" e afirmou que, conforme já havia sido destacado anteriormente, o prefeito poderia subir ao palco em outro momento, a convite da própria Michelle Bolsonaro, "como gesto de deferência e carinho". Segundo o partido, o casal deixou o local antes que isso acontecesse.

"Infelizmente, eles se retiraram sem ouvir as instruções da organização", disse o PL Mulher em nota, acrescentando que Michelle Bolsonaro "receberia atenção diferenciada ao ser convidada pela própria presidente do PL Mulher, em momento especificamente previsto para tal".

O prefeito, por sua vez, rebateu, afirmando que não foi informado sobre o protocolo a ser seguido. Apesar de elogiar Michelle Bolsonaro, criticou o diretório local do partido: