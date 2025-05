Precatórios: Prefeitura de Iguatu comemora acordo que desbloqueia contas do município

A Prefeitura de Iguatu , município distante 338 km de Fortaleza, comemora acordo firmado com autor de processo judicial contra a União, que gerava uma dívida milionária existente há quase duas décadas, inclusive com bloqueio de contas .

Segundo a Prefeitura, o prefeito negociou diretamente com os familiares de Cláudio Lima Verde, proprietário de um terreno desapropriado na gestão do ex-prefeito Agenor Neto (MDB), ainda em 2006. Segundo nota, a desapropriação deu origem a um processo judicial que, ao longo do tempo, gerou uma dívida superior a R$ 35 milhões. No encontro desta segunda, foi firmado um acordo, que viabiliza o desbloqueio das contas da Prefeitura.

"Estamos virando uma página difícil da história de Iguatu. Esse acordo representa um alívio financeiro e esperança para todos que acreditam em dias melhores para a cidade", afirmou o gestor.

Segundo a Prefeitura, apesar de não haver acordo anterior, os salários dos servidores estão em dia, sendo pagos sempre dentro do próprio mês, inclusive tendo sido pago o mês de dezembro de 2024, que não havia sido pago pela gestão anterior.