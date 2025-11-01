PDT faz convenção com André e Iraguassú presidentes

FORTALEZA-CE, BRASIL,01.11.2025: Eleição de diretórios do PDT. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O PDT realizou neste sábado, 1º, sua convenção partidária que elegeu a comissão executiva com André Figueiredo e Iraguassú Filho presidentes estadual e municipal respectivamente. O deputado federal Mauro Filho e o vereador Adail Júnior assumem como 1° vice-presidentes no Ceará e Fortaleza. Confira a configuração completa abaixo.

Na comissão executiva estadual ainda tem Iraguassú como tesoureiro, a vereadora e secretária da Regional 7, Kátia Rodrigues em Projetos Sociais. Já na municipal, o vereador Gardel Rolim assume como secretário-geral e o vereador Raimundo Filho como tesoureiro-adjunto. O evento ocorreu na Academia do Professor Darcy Ribeiro e contou com vereadores do partido. Exceto PPCell que deve migrar para o PL, e aliados de outros partidos como Eunício Oliveira (MDB), Luiz Gastão (PSD) e Antônio Filho, o Conin, presidente do PT Ceará, bem como Elmano de Freitas (PT) e Evandro Leitão (PT).

Cláudio Pinho, líder do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas que é oposição a Elmano, esteve presente por um breve período, deixando o local antes da chegada do petista. Além da formação dos diretórios, as lideranças do PDT reforçaram apoio às reeleições de Luiz Inácio Lula da Silva e Elmano de Freitas em 2026. Carlos Lupi, presidente nacional da sigla, afirmou que o partido nunca mudou de lado e que a agremiação irá se reconstruir e que está alinhado não é favor, mas obrigação e disse que “as forças do atraso não podem voltar” a comandar o Ceará.