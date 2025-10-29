Ciro Gomes diz querer construir 'centro-esquerda' no PSDB e chama PDT de 'puxadinho do PT'

Ciro retornou ao PSDB oficialmente no último dia 22. Foi pela legenda que ele se elegeu governador do Ceará em 1990. Como mostrou o Estadão , sua volta é vista como uma estratégia do partido para reconquistar o comando do Estado, mas entre 70% e 80% do fundo eleitoral serão empregados para eleger deputados nas eleições de 2026.

O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) disse na terça-feira, 28, que gostaria de construir uma proposta de centro-esquerda que reúna "de sindicatos a empresários do agronegócio, ao contrário do sectarismo que está aí". "O PDT tinha essa estrada, mas infelizmente sucumbiu aos 'encantos' do PT e virou puxadinho, o que não posso suportar", afirmou a jornalistas antes de palestrar em evento promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracaju (SE).

O presidente do PSDB, Marconi Perillo, não descarta eventualmente lançar Ciro à Presidência, mas ressaltou que o assunto não foi abordado com o ex-governador. "Seria desconhecer os fatos se não falássemos da importância que o Ciro tem nacionalmente", disse.

Em setembro, Ciro Gomes afirmou que após quatro derrotas nas urnas, não voltará a se candidatar à Presidência da República. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores."

Na terça-feira, ele disse que continua na política por ter "responsabilidade" com o Ceará e com o País. "Tenho muita vontade de ajudar a construir o movimento baseado nos projetos. Seria o que chamamos de centro, centro-esquerda, que é a cara do Brasil."

Durante o evento de filiação ao PSDB, lideranças do partido abordaram a expectativa de que o nome de Ciro seja capaz de unificar a oposição contra o governador Elmano de Freitas (PT) em 2026. Ele não confirmou que será candidato ao governo, mas declarou que "o tempo da libertação se aproxima" no Estado e que "morre pelo Brasil", mas "mata pelo Ceará".