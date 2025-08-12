PDT quer evitar novos rachas e construir unidade com foco em 2026

Reunião do presidente municipal do PDT, Iraguassú Filho, com a bancada de vereadores / Crédito: Divulgação/PDT

O presidente da comissão provisória do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho, afirmou que o partido busca chegar a 2026 com posições alinhadas entre os quadros, após divergências registradas nas últimas eleições. “A gente tem situações divergentes e a gente quer trabalhar 2026 com situações convergentes”, disse em entrevista ao O POVO nesta terça-feira, 12, antes de reunião com a bancada de vereadores da Capital.