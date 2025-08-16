André Figueiredo defende PDT após fala de Ciro: "Nunca esteve à venda"

Presidente estadual do PDT, André Figueiredo, saiu em defesa do partido / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O presidente estadual do PDT, o deputado federal André Figueiredo, reagiu após as falas do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) de que haveria uma tentativa de “comprar” a sigla brizolista para evitar uma candidatura ao Governo do Ceará em 2026. Ciro esteve presente na sexta-feira, 15, no aniversário do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido), quando deu sinais de que poderia disputar, embora não crave que tenha planos de deixar o PDT. “O PDT tem história de coerência ideológica. Nunca esteve e nunca estará à venda. Nossa luta vem do trabalhismo, vem de Brizola”, apontou ao O POVO. Ele acrescentou ainda que: “Não entraremos em qualquer tipo de provocação”. André e Ciro não se falam desde o segundo turno das eleições de 2024, como o deputado já havia comentado anteriormente.