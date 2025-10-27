Roberto Cláudio marca filiação ao União Brasil; veja a data

Ex-prefeito Roberto Cláudio vai se filiar ao União Brasil na primeira semana de novembro. / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Após meses de espera, com adiamentos em sequência, a filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, ao União Brasil, está confirmada para o próximo dia 5 de novembro, em Brasília. Presidente da sigla no Ceará, o ex-deputado Capitão Wagner enviou convite informando que o evento está confirmado para a quarta-feira, 5, às 14h, na Sede Nacional do União Brasil, em ato apenas para convidados. Segundo a nota, a cerimônia "marca um importante passo no fortalecimento do União Brasil e na construção de um novo ciclo político para o Ceará e para o Brasil".