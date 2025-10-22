Cercados de bolsonaristas, Ciro e Tasso criticam Bolsonaro

Com presença de bolsonaristas, Ciro Gomes se filia ao PSDB / Crédito: FÁBIO LIMA

O evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, realizado na manhã desta quarta-feira, 22, em Fortaleza, reuniu nomes de diferentes espectros políticos, incluindo vários aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em meio a elogios, afagos e tentativas de minimizar divergências, tanto Ciro quanto o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) fizeram críticas ao governo Lula (PT) e, por tabela, atingiram também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No palco, acompanharam o ato parlamentares do PL, como os deputados federais André Fernandes e Dr. Jaziel, além dos deputados estaduais Alcides Fernandes, pai de André; e Dra. Silvana, esposa de Jaziel — todos conhecidos pela ligação com o bolsonarismo no Ceará.

Elogios a FHC e indireta a Bolsonaro Tasso Jereissati iniciou seu discurso comentando as diferenças que mantém com André Fernandes, “mas felizmente ele não fica zangado”, brincou, arrancando risadas do público. O ex-senador também elogiou o jovem deputado, atual presidente estadual do PL. Ao exaltar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Tasso fez uma observação que acabou soando como crítica indireta ao bolsonarismo. “Eu tenho impressão que, desses últimos presidentes, (FHC) foi o único que entregou a faixa de presidente, sorridente, para o seu sucessor, grande adversário político. Acho que foi o único, não estou me lembrando de outro que tenha feito isso. E o único que não teve problema de prisão, inclusive”, afirmou, provocando risadas na plateia tucana. Vale lembrar que Bolsonaro " target="_self">não passou a faixa presidencial para Lula, após perder a eleição de 2022. Além disso, o ex-presidente foi condenado, no Supremo Tribunal Federal (STF), por uma trama golpista para impedir a posse do governo eleito naquele ano.

Incompetência da oposição Em discurso sobre o Brasil, Ciro Gomes também afirmou que a propaganda do Governo Lula teria sido ajudada por “incompetência de uma certa oposição”. Para o ex-ministro, o apoio de nomes da oposição às medidas dos Estados Unidos contra economia brasileira serviu para reforçar o discurso promovido pelo governo em defesa da soberania nacional. Apesar de não mencionar políticos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é acusado de participar de articulações nos EUA. “Pelo Brasil, eu morro. É bem verdade que pelo Ceará eu mato. A propaganda oficial ajudada aqui e ali por uma certa incompetência de uma certa oposição, que não entende a complexidade da vida nacional e aperfeiçoa o desastre, tipo a manipulação do sentimento nacional, de defesa da soberania nacional, que não é nada da prática de fato defendida, mas que serviu de retórica quando setores da oposição apoiaram uma agressão estrangeira, como foi feita pelos Estados Unidos contra a economia brasileira”, disse.



Diferenças políticas sem constrangimento Em tom de gratidão, Ciro destacou o apoio de aliados, de Tasso e do povo cearense. Disse considerar fácil unir-se a quem pensa igual, mas que o desafio — e o valor — está em somar forças com quem pensa diferente. “O que não é o caso. Estão aqui por uma coisa muito alta, que saiu da moda, mas nós precisamos trazer de volta ao centro do nosso caminhar político, que é uma coisa chamada espírito público”, declarou. O ex-governador reconheceu haver diferenças entre seu pensamento e o de parte dos oposicionistas presentes, mas defendeu que isso não deve ser motivo de constrangimento.