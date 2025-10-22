'Fomos tomados de surpresa', diz deputado sobre Ciro no PSDB

Depois de Ciro, deputados devem sair do PDT e se filiar ao PSDB ou ao União BrasilDeputado Cláudio Pinho comenta saída de Ciro do PDT; ex-ministro se filiou ao PSDB nesta quarta-feira, 22
O ex-ministro Ciro Gomes filiou-se ao partido PSDB nesta quarta-feira, 22, em evento com presença de diversos líderes de partidos da oposição no Ceará. No evento, o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), aliado de Ciro, afirmou ao O POVO que foi pego de surpresa com a filiação e que acreditava que Ciro permaneceria no PDT.
“Nós fomos meio que tomados de surpresa com a decisão do Ciro em vir, já agora, para o PSDB. Porque nós imaginávamos ainda a permanência do Ciro no PDT. Como ele tomou essa decisão, nós vamos agora ter uma conversa posterior para saber que rumo nós devemos tomar, o rumo partidário”, afirmou Cláudio.
O parlamentar falou que imaginava permanecer no PDT, mas com a saída de Ciro, e de Roberto Cláudio – ex-prefeito de Fortaleza e que deve se filiar ao União Brasil – repensará sua decisão.
“Fica difícil para nós, que fazemos oposição ao PT lá na Assembleia, permanecer numa legenda atrelada ao PT. Nós vamos ter que ter uma reunião para definição em grupo de qual rumo nós devemos tomar. Mas com certeza deverá ficar entre esses dois partidos (PSDB e União)”, reforçou.
Ciro retorna ao PSDB, legenda pela qual já governou o Ceará na década de 1990. O evento contou ainda com a presença de políticos e autoridades, como o deputado federal André Fernandes, líder do PL, e do ex-governador Tasso Jereissati, além de deputados estaduais e vereadores de Fortaleza.
No mesmo barco
Além de Ciro, o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto também deixou o PDT para ingressar no PSDB, no mesmo evento. Em vídeo publicado em 21 de outubro, Sarto expressou a intenção de contribuir para "salvar o Ceará das mazelas produzidas pelo atual governo do PT".
Ainda em sua postagem, Sarto agradeceu ao PDT, especialmente ao presidente Carlos Lupi, mas criticou a sigla por ter se tornado um "puxadinho do PT". Ele destacou que agora, com a nova sigla, buscará renovar projetos e alternativas para enfrentar o "apodrecimento da máquina pública" com o apoio de líderes como Ciro Gomes e Tasso Jereissati.
Filiação gera repercussão
A filiação de Ciro ao PSDB tem clara motivação local, com foco na corrida para o governo do Ceará. A entrada para a oposição tucana provoca repercussões, inclusive entre a família do ex-ministro. Ao comentar o movimento de Ciro, o seu irmão, o senador Cid Gomes (PSB), avaliou que “cada qual se filia no partido que quer”.
Aliados da oposição avaliaram que o ingresso de Ciro no PSDB pode configurar um “novo palanque único” no Ceará, tentando se contrapor ao atual governo estadual. Por outro lado, integrantes do governo consideram que ainda há muita incoerência e questionam se o cenário realmente favorece Ciro ou se apenas movimenta o xadrez político.
Para saber mais:
Assista também clicando aqui.