'Fomos tomados de surpresa', diz deputado sobre Ciro no PSDB

FORTALEZA-CE, BRASIL,22.10.2025: Ciro Gomes se filia ao PSDB. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O ex-ministro Ciro Gomes filiou-se ao partido PSDB nesta quarta-feira, 22, em evento com presença de diversos líderes de partidos da oposição no Ceará. No evento, o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), aliado de Ciro, afirmou ao O POVO que foi pego de surpresa com a filiação e que acreditava que Ciro permaneceria no PDT.

“Nós fomos meio que tomados de surpresa com a decisão do Ciro em vir, já agora, para o PSDB. Porque nós imaginávamos ainda a permanência do Ciro no PDT. Como ele tomou essa decisão, nós vamos agora ter uma conversa posterior para saber que rumo nós devemos tomar, o rumo partidário”, afirmou Cláudio.



No mesmo barco

Além de Ciro, o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto também deixou o PDT para ingressar no PSDB, no mesmo evento. Em vídeo publicado em 21 de outubro, Sarto expressou a intenção de contribuir para "salvar o Ceará das mazelas produzidas pelo atual governo do PT".

Ainda em sua postagem, Sarto agradeceu ao PDT, especialmente ao presidente Carlos Lupi, mas criticou a sigla por ter se tornado um "puxadinho do PT". Ele destacou que agora, com a nova sigla, buscará renovar projetos e alternativas para enfrentar o "apodrecimento da máquina pública" com o apoio de líderes como Ciro Gomes e Tasso Jereissati.

Filiação gera repercussão

A filiação de Ciro ao PSDB tem clara motivação local, com foco na corrida para o governo do Ceará. A entrada para a oposição tucana provoca repercussões, inclusive entre a família do ex-ministro. Ao comentar o movimento de Ciro, o seu irmão, o senador Cid Gomes (PSB), avaliou que “cada qual se filia no partido que quer”.

