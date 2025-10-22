André Fernandes diz ter divergências com Ciro, mas defende acordo

André Fernandes diz que tem "algumas divergências" com Ciro, mas convergências são maioresO deputado do PL enfatizou a importância de uma candidatura de Ciro a governador não apenas para a eleição estadual, mas também do ponto de vista nacional
Na chegada ao ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, o presidente do PL no Ceará, deputado federal André Fernandes, reconheceu ele e o partido não têm absoluta afinidade com o ex-ministro e ex-governador do Ceará, mas enfatizou que as convergências são hoje maiores.
"Não tenho dúvida de que não só eu, mas a maioria dos integrantes do PL tem sim algumas, algumas divergências com Ciro Gomes. Mas a gente precisa entender o momento. Hoje a gente está convergindo muito mais do que tendo divergência".
Veja a chegada dos líderes bolsonaristas à filiação de Ciro Gomes:
Impacto nacional
O parlamentar enfatizou a conjuntura em que a aproximação ocorre. E enfatizou a importância de uma candidatura de Ciro a governador não apenas para a eleição estadual, mas também do ponto de vista do cenário nacional.
"E a gente precisa entender o cenário estadual e o cenário nacional. Ciro Gomes é importante para o Ceará e é importante no Brasil. A candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado do Ceará, primeiro, ajuda nacionalmente, que isso fique registrado", disse Fernandes.
"Ele vem abrindo, eu posso dizer assim, uma guerra mostrando os demandos e a corrupção do PT. O PT de Lula, o PT de Camilo, o PT de Elmano e também o PT de Evendro Leitão", prosseguiu o presidente do PL.
"O Ceará está enfrentando uma grave crise na segurança pública. E eu com todo o grupo do PL que está aqui atrás, todos os meus colegas parlamentares, a gente entende que a gente precisa de alguém de coragem para enfrentar o crime organizado e também para enfrentar os políticos que são envolvidos com o crime organizado, o próprio Ciro Gomes denunciou isso", acrescentou.
Fernandes, em recado à militância, enfatizou a necessidade de estar pronto para esse tipo de acordo político. "É motivo de alegria estar hoje aqui nessa filiação. E é bom que estejamos preparados para essas movimentações político-partidárias".