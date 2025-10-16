Caucaia: Naumi rebatiza programa de transporte público gratuito

Projeto de tarifa zero em Caucaia foi renomeado e continua sem alterações de gratuidade com rotas ampliadas / Crédito: Divulgação Prefeitura de Caucaia

O programa que garante a gratuidade nos ônibus do município de Caucaia passou a se chamar “Passe Livre”, sem alterações na política de tarifa zero. Segundo a Prefeitura de Caucaia, além da mudança de nome, rotas devem ser retomadas e o serviço deve ser ampliado até o fim do mês de outubro. Anteriormente nomeado como “Bora de Graça”, na gestão Vitor Valim (PSB), o programa passou a ter nova identidade na gestão do prefeito Naumi Amorim (PSD), por meio de decreto publicado no último dia 30 de setembro. A frota já circula com a nova identificação e com atendimentos para as comunidades do Boqueirão, Deserto, Camará e Várzea do Meio.

Além disso, uma nova rota foi implantada para atender à comunidade do Feijão, que já solicitava inclusão em rotas de transporte público há mais de 30 anos. Confira as rotas retomadas: Linha Serra da Conceição - novos horários e atendimento no fim de semana

Linha Jardim Botânico - retomado o atendimento aos domingos

Feijão - nova rota incluída no serviço

Boqueirão - atendimento retomado

Deserto - atendimento retomado

Camará - atendimento retomado

Várzea do Meio - atendimento retomado A Secretaria do Patrimônio e Transporte (SPT) afirmou que o serviço conta com monitoramento e estudos de planejamento para garantir maior eficiência de circulação de rotas e que outras rotas estão em fase de planejamento para retorno até o fim de outubro. Dentre elas, a retomada de atendimento para o trecho entre Tucunduba e Carauçanga, localidade conhecida como Piroás, que também está em processo de melhoria de trafegabilidade pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SDR). Segundo o secretário de Patrimônio e Transporte de Caucaia, Alberto Rocha, o serviço oferecido para as comunidades, principalmente da região do Feijão, é uma forma de compromisso em atender as demandas da população que depende do transporte público para acessar serviços do município.

Tarifa zero mantida O programa de gratuidade em Caucaia deve ser mantido mesmo após declarações, no início da gestão de Naumi Amorim (PSD), de que o programa “Bora de Graça” havia deixado cerca de R$ 14 milhões de dívidas para o município de Caucaia. Houve ainda imbróglio, no fim de 2024, entre a Prefeitura e empresa prestadora do serviço, que ameaçou cancelar a gratuidade por falta de pagamentos da gestão. Em entrevista coletiva, em janeiro de 2025, Naumi afirmou que o “Bora de Graça foi dado para as pessoas, mas não foi pago” e atribuiu a dívida ao prefeito anterior: “A dívida ficou, então deu aquilo que ele (Valim) não podia pagar, então aqui está a dívida do programa”.