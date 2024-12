MP abre investigação sobre suspensão do programa "Bora de Graça" em Caucaia

O Ministério Público do Ceará (MPCE) anunciou que instaurou inquérito para apurar a ação de suspensão do programa “Bora de Graça” no município de Caucaia. Após a empresa responsável informar o fim do programa por falta de pagamentos, o MPCE irá apurar a ação para mediar soluções, proporcionar o pagamentos de dívidas ainda este ano e apontar responsáveis.

A Organização Guimarães Ltda., empresa responsável pelo transporte coletivo em Caucaia, anunciou o fim da política pública que oferece passagens de ônibus gratuitas para a população. O motivo seria a falta de pagamentos que deveriam ser realizados pela Prefeitura do município para subsidiar o programa "Bora de Graça".