Naumi aponta dívida de R$ 14 milhões no "Bora de Graça" e não descarta mudança no programa

Caso as ações para sanar dívidas do programa "Bora de graça" não obtenham resultado, Prefeitura de Caucaia pode estudar outras formas de garantia do transporte público

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), analisou a situação do programa "Bora de Graça", que garante tarifa zero nos ônibus do município, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele reitera as dívidas de R$ 14 milhões deixadas pela gestão anterior e não descarta investigar outros formatos de garantia do transporte público.

“Quando a gente tiver melhor, vamos poder aumentar, colocar as Topic que foi uma promessa de campanha minha para colocar as Topic para dar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo poder economizar. Vamos ver se a gente consegue segurar e sustentar esse programa como está, senão a gente vai ver o programa que tem Maracanaú, por exemplo, que paga uma parte pela população e outra pela Prefeitura”, ressaltou em participação ao Jogo Político nesta segunda-feira, 10.