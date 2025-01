Caucaia: Naumi anuncia continuidade do "Bora de Graça" após redução dos custos

Prefeito afirmou que a dívida do município está em R$ 800 milhões, uma atualização do valor inicial que o gestor anunciou quando assumiu

O prefeito de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Naumi Amorim (PSD), garantiu que o programa "Bora de Graça", que garante tarifa zero nos ônibus do município, irá continuar. Após reunião no Ministério Público do Ceará (MPCE), o gestor anunciou que, em acordo com a empresa Vitória, foi possível reduzir o custo mensal do programa para R$ 2,8 milhões, o que representaria uma economia superior a R$ 1 milhão.

"Entendo a importância desse programa para o nosso povo, principalmente para os que mais precisam, e vamos trabalhar para tentar manter o serviço com a qualidade e a eficiência que o caucaiense merece. Contem comigo", escreveu em publicação nas redes sociais.