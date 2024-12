Empresa anuncia fim de passagens de graça no transporte de Caucaia por falta de pagamento

A Prefeitura de Caucaia é acusada de atrasar o pagamento do transporte público gratuito para população da cidade / Crédito: Reprodução/Eduardo Cardoso - Prefeitura de Caucaia

A Organização Guimarães Ltda., empresa responsável pelo transporte coletivo em Caucaia, anunciou o fim da política pública que oferece passagens de ônibus gratuitas para a população. O motivo seria a falta de pagamentos que deveriam ser realizados pela Prefeitura do município para subsidiar o programa "Bora de Graça". A empresa denuncia uma dívida milionária por parte da gestão Vitor Valim (PSB) - cerca de R$ 14 milhões -, o que obrigará a volta da cobrança no transporte a partir do próximo dia 17 de dezembro. Assim, os moradores passariam a pagar R$ 3,50 para poder se locomover em Caucaia.

No requerimento apresentado à 2ª Promotoria de Justiça de Caucaia, é alegado que há atraso no repasse de recursos desde o ano de 2022. Nesse sentido, a Organização Guimarães afirma que se vê "desobrigada da prestação de serviços na modalidade 'tarifa zero' até efetiva regularização", baseada no contratuais entre a empresa e o Município.

Por meio do requerimento, a empresa concessionária de ônibus também pede ao Ministério Público a instauração de um "inquérito civil público a fim de apurar as práticas lesivas à população e improbidade do gestor decorrentes do inadimplemento pelo Poder Concedente”. Essa é mais uma denúncia contra a Prefeitura de Caucaia em meio a outras acusações feitas pelo prefeito eleito Naumi Amorim (PSD), relativas aos problemas financeiros da atual gestão do Município. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 4, Naumi afirma que estão ocorrendo atrasos nos pagamentos de servidores municipais, débitos previdenciários e até demissões em massa. Além disso, cita um rombo superior a R$ 200 milhões, que foi previamente anunciado pelo atual prefeito, Vitor Valim (PSB).