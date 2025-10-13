Governo retalia e demite indicados do Centrão; veja cenário no CE

Gleisi Hoffmann disse que governo Lula não vai "deixar de conversar com quem quer que seja, mas se quiserem continuar no governo, daqui pra frente, têm de votar" junto / Crédito: Brito Júnior/SRI-PR

O governo Lula (PT) começou a reação à derrota no Congresso sobre a Medida Provisória 1303/2025. Nos últimos dias, foram exonerados de cargos federais aliados de quem votou contra a proposta alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A situação foi confirmada pela ministra da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT). “Nós estamos reorganizando a base a partir de uma votação que era importante para o País e para o governo federal. Quem votou contra sabia disso, então não tem por que ficar no governo”, disse à CNN.

Ligado ao senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP, José Trabulo Junior deixou o cargo de consultor à presidência do banco. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Já no Diário Oficial da União daquele dia, constam as exonerações de cinco superintendentes regionais de ministérios ligados ao MDB e PSD. Elas são do Ministério da Agricultura no Pará, Paraná, Minas Gerais e Maranhão. Saiu também do cargo de superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Maranhão, Lena Brandão, irmã do deputado federal Pedro Lucas, líder do União na Câmara. Ele foi o responsável pelo anúncio de que o União Brasil votaria para derrubar a MP de pauta.

O Ministério dos Transportes também foi alvo. No Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Roraima foi registrada a saída de Igor Gomes Brasil, nome que teria sido indicado pela deputada federal Helena Lima (MDB-RR). Ela votou para a derrubada. Ceará na mira A votação da retirada de pauta da MP do IOF ficou em 251 votos a favor e 193 contrários a medida. Ao todo, 10 deputados cearenses se posicionaram contra a retirada e oito foram a favor. Quatro não votaram. Líder do governo Lula na Câmara, o cearense José Guimarães (PT), apontou que deve haver um "rebuliço tamanho" nesta semana em referência a demissões como resposta ao revés no Legislativo, e que já recebeu ligações pedindo intercessão para permanência nos cargos.

"A ministra Gleisi me disse com todas as letras: 'Eu não vou discutir, eu vou fazer'. Eu já tenho notícias que mandou tirar. Eu já recebi telefonema: 'Zé, não deixa mexer na minha diretoria do Dnocs'. Eu disse: 'Entenda com a Gleisi'", relevou Guimarães em participação no podcast As Cunhãs, veiculado no sábado, 11. Além dos parlamentares de oposição, Júnior Mano (PSB) e Luiz Gastão (PSD) votaram contra o governo. Ambos pertencem a legendas da base governista. AJ Albuquerque (PP), que é base no Ceará, e Moses Rodrigues (União Brasil), inclusive cotado como pré-candidato ao Senado em eventual aproximação, acompanhou esses colegas de bancada.