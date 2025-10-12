Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

José Guimarães disse que Lula pediu para 'mexer no vespeiro' de cargos na Caixa

Autor Agência Estado
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, "agilize e mexa no vespeiro da Caixa Econômica Federal". O contexto do pedido é a falta de apoio prestado ao governo por parte dos partidos do Centrão que fizeram indicações a altos cargos na estatal.

"A Gleisi disse que vai meter a faca", disse Guimarães no no podcast "As Cunhãs". "Eu estava na reunião com ela e o Lula, e ele disse: Gleisi, você agilize e mexa no vespeiro da Caixa Econômica para começar".

O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). "O cara é competente, o Lula gosta dele, mas...", ressalvou o deputado.

Guimarães afirmou que todas as nove vice-presidências da Caixa e superintendências estaduais foram ocupadas a partir de indicações políticas. "Cada vice-presidência tem um poder extraordinário", avaliou. Segundo o deputado, PL (partido do ex-presidente Jair Bolsonaro), Republicanos (do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas), PDT, Rede e Podemos têm uma vice-presidência cada. "Tem uma que o Lula não deixa tirar que é dele, que é a Inês (Magalhães), do Minha Casa Minha Vida", relatou.

"A ministra Gleisi me disse com todas as letras: eu não vou discutir, eu vou fazer. Eu já tenho notícias de que mandou tirar; já recebi telefonemas", contou o deputado.

Eleições

Guimarães disse ver uma "nova fase" com o aumento da aprovação de Lula, que chegou a 48% de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada. "Acho que será uma nova fase. O governo, na minha opinião, não tem que inventar muita coisa para ir ao Congresso; pouca coisa para não ter problema. Votar o orçamento, três projetos importantes, e ligar o modo eleições 2026", avaliou.

O deputado reclamou da falta de apoio à Medida Provisória (MP) do IOF, derrubada pelo Congresso na semana passada. "Fazem isso só para atrapalhar o Lula", afirmou. "O Lula tem dito, quero ver na campanha essas pessoas pedirem apoio pra mim".

Na avaliação do parlamentar, episódios recentes fizeram com que Lula "disparasse" nas pesquisas de intenção de voto e que agora o presidente "acertou o passo". "Ele não vai mais tergiversar; o Congresso votou, ele veta. Que derrubem o veto", afirmou.

