Elmano recebe comenda no Senado e destaca legado na educação

Elmano recebe comenda no Senado e destaca legado do PAIC na alfabetização infantil / Crédito: João Paulo Biage/ especial para O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, recebeu nesta segunda-feira, 13, no Senado Federal a comenda "Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa". A condecoração é uma iniciativa do ex-governador e atual senador Cid Gomes (PSB-CE). No discurso de agradecimento, Elmano destacou o Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic) do governo do Estado, e exaltou a gestão do antecessor Cid Gomes e da ex-governadora e ex-secretária de Educação Izolda Cela (PSB) como fundadores da política educacional.

E completou agradecendo aos antecessores e secretários: “Quero dividi-la com todos os que fazem parte dessa história, com os ex-governadores Cid Gomes, Camilo Santana e Izolda Cela, com os secretários Maurício Holanda, Idilvan Alencar e Rogers Mendes, e com prefeitos e secretários municipais de educação do Ceará e sobretudo com todos os nossos educadores que em cada município fazem do Paic uma realidade viva e transformadora”. Em entrevista ao O POVO, o ministro Camilo Santana (PT), exaltou o programa, e destacou o que ele considera como positivo para a política pública. “Não há nada mais importante para garantir política continuada, garantir permanência de crianças na escola, diminuir a evasão, diminuir a distorção idade-série, diminuir o abandono escolar, do que garantir que a criança seja alfabetizada na idade certa, que é o final do segundo ano do ensino fundamental”.

