Elmano sobre empate com Ciro: 'Número que importará é da eleição'

Governador Elmano de Freitas em entrega da requalificação do Farol do Mucuripe neste domingo, 5 / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou no domingo, 5, que "os números que vão importar são os da eleição", ao comentar o resultado da pesquisa Real Time Big Data, divulgada no último dia 29, que mostra empate técnico entre ele e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na corrida eleitoral para o Governo do Estado em 2026. Elmano disse que recebeu o resultado com a "certeza" de que quem está governando "tem que se preocupar em governar e trabalhar" antes de discutir questões eleitorais. "Eu penso que os números que vão importar são os da eleição. Agora só serve para gente ter mais ânimo para trabalhar mais", afirmou o governador.

Sem Girão na disputa, o ex-ministro pontua 43%, e o petista, 42%. O resultado representa empate técnico dentro da margem de erro e indica que a disputa entre grupos do PT e ala da oposição ligada a Ciro segue acirrada no Estado. Ao todo foram entrevistadas 1.200 pessoas, entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi feito de forma estimulada. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Nos quatro cenários testados, o governador apresenta o melhor desempenho quando a oposição aparece dividida. Nesse caso, Elmano lidera com 38%, seguido por Roberto Cláudio (sem partido) com 22%, Capitão Wagner (União Brasil) com 17%, e Eduardo Girão com 12%.