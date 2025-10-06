Elmano sobre empate com Ciro: 'Número que importará é da eleição'

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elmano sobre empate com Ciro em pesquisa: "Os números que vão importar são os da eleição"

Petista lidera numericamente, mas aparece empatado dentro da margem de erro com Ciro Gomes em levantamento da Real Time Big Data
Autor Mariana Lopes
Mariana Lopes Repórter de Política
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou no domingo, 5, que "os números que vão importar são os da eleição", ao comentar o resultado da pesquisa Real Time Big Data, divulgada no último dia 29, que mostra empate técnico entre ele e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na corrida eleitoral para o Governo do Estado em 2026.

Elmano disse que recebeu o resultado com a "certeza" de que quem está governando "tem que se preocupar em governar e trabalhar" antes de discutir questões eleitorais. "Eu penso que os números que vão importar são os da eleição. Agora só serve para gente ter mais ânimo para trabalhar mais", afirmou o governador.

"A minha preocupação agora é governar e entregar o que eu me comprometi com o povo cearense, porque é lá na frente que o povo vai fazer a avaliação e a eleição", destacou durante evento de requalificação do Farol do Mucuripe, em Fortaleza.

Cenários

No cenário da pesquisa que inclui o senador Eduardo Girão (Novo) entre os candidatos, Elmano aparece com 38% das intenções de voto, enquanto Ciro tem 37%, configurando empate técnico dentro da margem de erro, de três pontos percentuais.

Sem Girão na disputa, o ex-ministro pontua 43%, e o petista, 42%. O resultado representa empate técnico dentro da margem de erro e indica que a disputa entre grupos do PT e ala da oposição ligada a Ciro segue acirrada no Estado.

Ao todo foram entrevistadas 1.200 pessoas, entre os dias 25 e 26 de setembro.  A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi feito de forma estimulada.

Nos quatro cenários testados, o governador apresenta o melhor desempenho quando a oposição aparece dividida. Nesse caso, Elmano lidera com 38%, seguido por Roberto Cláudio (sem partido) com 22%, Capitão Wagner (União Brasil) com 17%, e Eduardo Girão com 12%.

Em um cenário sem o presidente estadual do União Brasil, Elmano registra 41%, enquanto RC e Girão alcançam 27% e 16%, respectivamente.

Elmano de Freitas Ciro Gomes PT Governo do Ceará

