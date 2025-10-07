Cambraia não decide entre Ciro e Elmano, mas votaria em RC

Ex-prefeito Antônio Cambraia no café da oposição na Alece / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Convidado desta terça-feira, 7, no café da oposição, evento que reúne os deputados estaduais que se opõem ao governo do Estado, o ex-prefeito de Fortaleza Antônio Cambraia ficou em cima do muro entre Ciro Gomes (PDT) e Elmano de Freitas (PT), mas disse que votaria em Roberto Cláudio (sem partido) em eventual disputa pelo governo. Prefeito de Fortaleza entre 1993 e 1996, Cambraia foi chamado para conversar com os deputados sobre mobilidade urbana na Capital. Questionado sobre o cenário político local, o ex-deputado federal ressaltou que está afastado da vida política, mas admitiu que, caso Ciro concorra ao governo, será um forte candidato em 2026.

Torcida por Evandro Aos 83 anos, o ex-prefeito disse torcer pela administração atual na Prefeitura de Fortaleza, embora não tenha preferência partidária. "Estou fora da política. Eu não tenho hoje, assim, preferência por um partido ou por outro. Eu vejo mais a administração, independentemente do partido. Eu tenho uma certa esperança de que o prefeito que entrou agora este ano, que ele faça um bom trabalho por Fortaleza, até porque com isso quem tem a ganhar é a população. Não é a cidade, somos todos nós", explicou. Questionado sobre o apoio formal à campanha de Evandro Leitão (PT) em 2024, quando assinou carta com outros ex-secretários de Finanças, Cambraia disse que apenas assentiu convite do amigo Alexandre Cialdini.

Transporte coletivo Sobre questões relacionadas ao transporte urbano em Fortaleza, Cambraia lembrou que a cidade não foi concebida para ter 2,5 milhões de habitantes, com ruas estreitas que, muitas vezes, não podem ser alargadas. "Como melhoria agora seria a inauguração do metrô, colocar os metrôs para funcionarem plenamente e aperfeiçoar o sistema de transporte coletivo para atender melhor, atender bairros que hoje não são atendidos. A pessoa tem que andar 1 km para pegar um ônibus. Então, não é tão difícil. Agora, no futuro, eu estava dizendo aqui, em forma de brincadeira, a única solução mesmo é drone. É o ônibus sendo o drone. Isso é uma brincadeira, mas vocês vão alcançar isso, vocês são novos", brincou. FFORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.10.2025: ex-prefeito Antônio Cambraia, Deputados Estaduais Alcides Fernandes, Sargento Reginauro, Cláudio Pinho, Felipe Mota, Queiroz Filho. Café da oposição com Cambraia na Alece. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Elogios ao convidado Anfitrião do evento, o deputado Antônio Henrique (PDT) elogiou o ex-prefeito. "Nós trouxemos hoje o nosso ex-prefeito Antônio Cambraia, que todos nós que temos um pouquinho mais de idade, que acompanhamos o crescimento da cidade de Fortaleza, sabemos da grande contribuição que ele deu para a cidade", afirmou. Henrique brincou que muitos confundem a gestão de Cambraia com a de Juraci Magalhães, que foi seu antecessor e sucessor no cargo, mas que foram em muitos sentidos gestões complementares. "Algumas pessoas, isso não é todos, mas confundem Cambraia com Juraci, porque houve uma continuidade e nisso a gente vê algo positivo, no sentido da política de continuidade. O Cambraia começou, o Juraci terminou e assim, vice-versa", relembrou.