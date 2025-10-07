Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo brasileiro anuncia libertação de 13 brasileiros da flotilha para Gaza

Tipo Notícia

O governo brasileiro anunciou, nesta terça-feira (7), a libertação de 13 de seus cidadãos, incluindo a deputada Luizianne Lins (PT-CE), que integravam a flotilha de ajuda para Gaza detida pelas autoridades israelenses.

Na semana passada, Israel interceptou em águas internacionais uma flotilha de 45 embarcações que zarpou da Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelense para entregar ajuda a Gaza, onde a ONU declarou estado de fome extrema após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista armado Hamas. 

Mais de 470 pessoas que participavam na flotilha Global Sumud foram detidas, segundo as autoridades israelenses.

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil declarou em comunicado nesta terça que, "após negociações conduzidas pelo governo", os 13 brasileiros que estavam nos barcos "foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e libertados".

O grupo incluía a deputada Luizianne Lins, do Partilho dos Trabalhadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Após 6 dias de prisão ilegal em Israel, os 13 brasileiros da Flotilha Global Sumud, estão finalmente livres!", escreveu a deputada no Instagram junto a uma foto dos ativistas.

Na segunda-feira, Lula exigiu que o governo de Israel permitisse o retorno dos brasileiros "o quanto antes" e em "plena segurança".

"O Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da 'Flotilha Global Sumud' fora de seu mar territorial", escreveu o presidente na rede social X.

O governo israelense informou na segunda-feira que 171 ativistas haviam sido deportados, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg, que chegou a Atenas.

Os ativistas deportados para a capital grega denunciaram terem sido vítimas de violência e "tratados como animais".

Israel negou as acusações e garantiu que "todos os direitos legais" foram "completamente respeitados".

