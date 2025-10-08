Flotilha: Luizianne e brasileiros chegam ao Brasil nesta quinta

￼GRUPO de brasileiros foi deportado para Jordânia e está no processo de voltar para o Brasil / Crédito: Divulgação / Global Sumud Flotilla

Os 13 membros da delegação brasileira da Flotilha Global Sumud que foram interceptados e presos pelo governo israelense, dentre eles a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), chegarão ao Brasil nesta quinta-feira, 9 de outubro, às 10h40, no Aeroporto de Guarulhos (SP), em voo da Qatar Airways, partindo de Doha. Segundo a flotilha, será organizada uma recepção com a presença de familiares e apoiadores, seguida de uma coletiva de imprensa no local. O desembarque está previsto para acontecer no portão de desembarque internacional do Terminal 3 do Aeroporto.

Após serem deportados pelo governo de Israel, o grupo deixou a prisão de Ketziot, no deserto de Neguev, e seguiu por via terrestre até a Jordânia, onde foram recebidos pelas autoridades consulares brasileiras. Primeiro integrante da delegação brasileira na Flotilha Global Sumud a ser deportado, Nicolas Calabrese relatou violência durante a captura por militares israelenses. Em vídeo publicado nas redes sociais, Luizianne falou pela primeira vez após ter sido detida pelas Forças Armadas israelenses enquanto integrava flotilha humanitária que rumava para Gaza. A parlamentar agradeceu o apoio recebido e falou sobre o período em que passou detida. A ex-prefeita afirmou que foram “muitas violações e muita truculência” registradas no local. Ainda na prisão em Israel, Luizianne se recusou a assinar o documento de deportação acelerada oferecido pelas autoridades locais. Apesar da recusa em assinar, ela foi deportada mesmo assim. ￼LOCAL onde fica a prisão para qual integrantes da Flotilha Global Sumud foram levados Crédito: Reprodução / Google Maps