Seis mexicanos da flotilha para Gaza são libertados

O governo do México informou, nesta terça-feira (7), que seis cidadãos mexicanos que viajavam na flotilha para Gaza e foram detidos por Israel estão voltando ao país. Os ativistas, que estavam detidos em Ktziot, cruzaram a fronteira para a Jordânia e foram recebidos em Amã pelo embaixador mexicano no país árabe, segundo um comunicado da Chancelaria.

Na semana passada, Israel interceptou uma flotilha de 45 barcos em águas internacionais que haviam partido da Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelense e entregar ajuda a Gaza, onde a ONU declarou estado de fome após dois anos de guerra. "Eles deixaram Israel e iniciaram sua repatriação para o México", acrescentou o breve comunicado. Na última quinta-feira, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitou a Tel Aviv o retorno imediato dos ativistas após saber de sua prisão. As três mulheres e três homens concordaram em ser repatriados voluntariamente.