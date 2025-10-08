Israel intercepta nova flotilha para Gaza

Os organizadores de uma nova flotilha de ajuda para Gaza denunciaram que o Exército de Israel interceptou várias de suas embarcações nesta quarta-feira (8). A ONG Global Sumud, que coordena a iniciativa que busca romper o bloqueio que Israel impõe a Gaza, informou inicialmente que três barcos haviam sido "interceptados a 220 quilômetros da costa de Gaza" na madrugada desta quarta-feira.

Pouco depois, disse em seu site que os nove barcos da flotilha haviam sido interceptados. Uma das embarcações, chamada "Conscience", transportava mais de 90 pessoas a bordo, incluindo médicos, ativistas e jornalistas. O Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou nas redes sociais que havia interceptado os barcos que tentavam chegar à sitiada Faixa de Gaza. "Mais uma tentativa inútil de romper o bloqueio naval legal e ingressar em uma zona de combate terminou em nada", afirmou o Ministério israelense. "Os navios e os passageiros foram transferidos para um porto israelense" e os detidos "estão seguros e com boa saúde", acrescentou.

Segundo a Coalizão Flotilha da Liberdade, os barcos transportavam "ajuda vital avaliada em mais de 110.000 dólares (586 mil reais) em medicamentos, equipamentos respiratórios e suprimentos nutricionais destinados aos necessitados hospitais de Gaza". O Ministério de Relações Exteriores turco denunciou que a intervenção israelense "em águas internacionais contra a Flotilha da Liberdade, que se comprometeu a romper o bloqueio ilegal e desumano imposto a Gaza, é um ato de pirataria". O Exército israelense deteve vários deputados turcos, acrescentou. Nos últimos meses, Israel bloqueou várias flotilhas de ajuda que tentavam alcançar o devastado território palestino, cuja população enfrenta fome, segundo a ONU.