Pesquisa Real Time Big Data no CE tem cenários com Elmano e Ciro

O atual governador lidera com ampla margem contra alguns candidatos da direita; cenário é apertado quando Ciro Gomes entra na lista de opções

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), aparece na liderança, em pesquisa de intenção de votos para eleição no ano que vem contra candidatos da direita. Levantamento feito pelo instituto Real Time Big Data, divulgado nesta segunda-feira, 29, pela CNN Brasil, mostra o petista na frente em cenários contra o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), o senador Eduardo Girão (Novo) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil).

Em outro cenário, Elmano aparece empatado com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT). Em um primeiro cenário, em que Girão está na lista de opções, Elmano aparece numericamente à frente com 38%, frente 37% de Ciro. O cenário configura empate técnico dentro da margem de erro. Sem o senador, o ex-ministro chega aos 43%, enquanto Elmano tem 42%.