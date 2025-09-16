Valdemar afirma que o PL apoiará Ciro Gomes ao Governo do Ceará

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, afirmou que o partido apoiará Ciro Gomes no Ceará / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto afirmou, na segunda-feira, 15, que a sigla apoiará Ciro Gomes (PDT) para governador no Ceará. Costa Neto chegou a falar que “esqueceu” o histórico de processos contra o pedetista e definiu Ciro como um “fenômeno”. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, Valdemar relembrou os três processos que tem contra o ex-governador cearense, mas afirmou que pediu para retirar todos, pois Ciro já “meteu o pau até na sombra”.