Valdemar afirma que o PL apoiará Ciro Gomes ao Governo do Ceará

Presidente do PL diz que partido apoiará Ciro Gomes no Ceará: 'Único jeito de derrubar o PT'

Ciro é um dos nomes da oposição cotados para a disputa ao Palácio da Abolição em 2026
Taynara Lima
Taynara Lima Autor
Presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto afirmou, na segunda-feira, 15, que a sigla apoiará Ciro Gomes (PDT) para governador no Ceará. Costa Neto chegou a falar que “esqueceu” o histórico de processos contra o pedetista e definiu Ciro como um “fenômeno”.

Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, Valdemar relembrou os três processos que tem contra o ex-governador cearense, mas afirmou que pediu para retirar todos, pois Ciro já “meteu o pau até na sombra”.

O presidente do PL ainda avaliou a relevância de Ciro e considerou que o apoio do partido é o “único jeito de derrubar o PT”. Atualmente, o Estado é comandado pelo governador Elmano de Freitas (PT), que deverá tentar a reeleição em 2026.

“O Ciro já meteu o pau no Bolsonaro, já meteu o pau em mim, já meteu o pau em todo mundo. É o jeito dele. Eu tenho três processos contra o Ciro [...] Eu falei ‘tira os três, esquece’, porque o Ciro já meteu o pau até na sombra. Agora, é um fenômeno. É o único jeito da gente derrubar o PT”, afirmou.  

O ex-presidenciável é conhecido pelos ataques e duras críticas a opositores. Em episódio recente, Ciro direcionou termos depreciativos contra a ex-senadora e prefeita de Crateús Janaína Freitas (PT). Após novas ofensas, a Justiça Eleitoral negou o pedido de prisão preventiva contra o pedetista, porém determinou medidas cautelares.

Apesar de não ter o nome oficializado para a disputa, Ciro é cotado para concorrer ao Governo do Ceará em 2026. Entre deputados da oposição, cresce o apoio ao ex-ministro, que já chegou a falar em tom de pré-candidato no aniversário do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido). Nomes do PL tem feitos acenos ao nome de Ciro, mas ponderam que o hoje pedetista teria que minimizar críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros nomes da família Bolsonaro. 

Desde o segundo turno das eleições de 2024, Ciro tem se aproximado de nomes da oposição no Ceará, como o deputado federal André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil). Ciro também caminha para deixar o PDT e há a possibilidade de retornar para o PSDB após 30 anos. 

Em conversa com o repórter e colunista do O POVO, Guilherme Gonsalves, o presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, afirmou que Ciro voltará para a sigla tucana em dezembro e concorrerá ao cargo no Palácio da Abolição. Ciro, no entanto, é sondado pelo União Brasil, tendo recebido convites para se juntar ao partido. O ex-ministro, inclusive, esteve no evento que formalizou a federação entre União Brasil e PP. 

